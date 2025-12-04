電影《左撇子女孩》獲金馬獎9項提名 陳秋柳在片中飾演賣麵的阿莉與有榮焉

越南新住民陳秋柳在電影《左撇子女孩》片中飾演賣麵的阿莉（陳秋柳轉電影公司提供）

由旅美台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳電影導演西恩貝克擔任剪接和聯合製片人的《左撇子女孩》，刻正在院線上映。其中在片中飾演夜市賣麵的阿莉，是由新住民陳秋柳所飾演，她與女主角單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）的大女兒宜安（馬士媛飾）有場精彩的對戲。對於該片獲得第62屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，陳秋柳感覺與有榮焉。

越南新住民陳秋柳在電影《左撇子女孩》片中飾演在單親媽媽淑芬的麵攤打工（陳秋柳轉電影公司提供）

陳秋柳1983年出生在越南胡志明市，家有五個兄弟姊妹。2003年，在先嫁來台灣的姊姊介紹下，她也懷著夢想飛來台灣，嫁入新北市三重鄭家。歷經在三重碧華公園幫人修剪指甲的一段辛苦歲月，她克服層層困境，始終力爭上游。在新北市新住民家庭服務中心的協助和輔導下，陳秋柳學習語言和各項才藝，尤其在演藝和戲劇表演上，逐漸展露才華。

陳秋柳將思鄉的情懷，化成動人的歌曲：「遠嫁來台灣，才知思鄉之情；思念父母，哼著家鄉的歌謠…」情真意切，被導演林靖傑邀請在電影「愛琳娜」中軋上一角，飾演女主角愛琳娜新住民學生的媽媽，在電影中唱著「我從越南來」。由於她唱作俱佳，詮釋新住民的心境相當傳神，隨後又陸續接演舞台劇和多部電影。

2016年陳秋柳在台北圓山公園戶外參與黑眼睛跨劇團演出「蜜莉安的詭計」，2017年又與女兒琬諠應盜火劇團邀請，首度在國家劇院攜手演出「吉卜拉」，敘述外籍看護娜蒂，帶著阿嬤逃亡的故事。2018年陳秋柳和女兒琬諠更被公視人生劇展相中，被網羅擔任電影「三天二夜」的主角，劇中女兒飾演的小月為了思念由陳秋柳所飾演的媽媽，和同學利用參加畢業旅行的藉口，經歷種種磨難才到梨山山上找尋幫人採果的媽媽，故事情節賺人熱淚。

陳秋柳細數，除上述電影和戲劇外，她還參與電影「面容」、「千歲號出發」（尚未上映）、「最美麗的風景」、「第三佈局塵沙惑」等，並擔任學生片「家事」和「匿名仲介」等片的主角；還有舞蹈劇場「百態」分別在臺藝大、國家實驗劇場等演出，以及「渡海」、「渡老」在萬劇曉劇場演出。

2022年3月陳秋柳（右）與北藝大合作 在臺博館鐵道部園區演出越南才子樂 其中有一段從越南嫁來台灣的故事 宛如她的翻版 她唱來格外心酸。（ 新北市社會局提供）

《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，在熱鬧夜市擺攤討生活。陳秋柳飾演的阿莉就在淑芬的麵攤打工，幫忙賣麵，她歡迎大家有興趣不妨走進戲院一窺究竟。