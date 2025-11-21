電影「柔似蜜」入圍金馬最佳改編劇本 台裔編劇傅世晏獨家專訪



第62屆金馬獎即將在周六舉行頒獎典禮。這次入圍最佳改編劇本獎的電影"柔似蜜"，從導演、演員到編劇，全是亞裔陣容，其中台裔美籍的編劇傅世晏，父母都來自台灣，她本人也造訪過台灣幾次，在接受民視獨家專訪時，傅世晏特別提到，未來希望也能以台灣為創作主題。

電影「柔似蜜」入圍金馬最佳改編劇本 (圖/民視新聞)





























娓娓道來創作靈感，她是電影"柔似蜜"的台裔美籍編劇傅世晏，這次能夠入圍第62屆金馬獎最佳改編劇本獎，對她而言，不只是榮耀，這一趟和母親回台，更是與土地、家人和觀眾建立深厚連結的重要旅程。

編劇 傅世晏: 「過去我曾來過台灣，那時我還年輕，還沒有拍過任何電影，我只是到另一個地方，我記得自己更像是一個陌生人，身處在一個對我來說，很陌生的地方，可是不知道為什麼，這次我卻感到，回家的感覺，我去了 7-11早餐吃了滷蛋

喝了咖啡，然後就隨意走走，我覺得能夠回到這裡，未來在台灣寫些作品，在台灣拍攝，把家人帶回來並建立，更深的連結，那一定很美好，我已經開始訪問我的母親，因為我想了解，她在台灣成長的經歷，以及她移居美國的整個過程，好讓她多理解自己，這也能讓我多理解自己。」





柔似蜜入獲獎無數 入圍金馬 台裔身分獨特觀點 (圖/民視新聞)





曾是時代雜誌記者的傅世晏，畢業於美國賓夕法尼亞大學與哥倫比亞大學，並成為首位獲得William Goldman Screenwriting Fellowship獎學金的人，畢業後投入編劇工作，因為表現優異，她還受邀回到母校教授電視編劇課程。

編劇 傅世晏: 「我年輕時在電影學校，人們常對我說：「你看起來就像劉玉玲。」 現在，我們要把這部電影推出去，我要說，其實我們一點也不像。 這反映出當時有人想告訴我，你很聰明，你可以在這個行業裡很成功，而劉玉玲是好萊塢裡唯一那麼顯眼的人，他們能指向的只有她。 我認為這證明了她所取得的巨大成就，但同時也顯示我們需要更多的代表性人物，需要更多人能為我們鋪路。 我正在努力用我所做的一切來達成這件事。 我認為你確實需要找到一種方式，在你的故事中表達自己的身份。然後，你也需要找到一種方式，在亞裔美國人社群中確立自己的角色。做到這兩件事將幫助你走得更遠。」

傅世晏的作品獲得無數的獎項，不只這次入圍金馬，她改編自普立茲獎得主史蒂芬·米爾豪瑟（Steven Millhauser）篇小說的The Sisterhood of Night，也獲得了翠貝卡電影節的獎。

入圍最佳改編劇本傅世晏與母回故土 (圖/民視新聞)





另外，傅世晏編劇的間諜驚悚劇片The Copenhagen Test也即將上映，該劇由知名加拿大演員劉思慕主演，並由曾經推出"奪魂鋸""玩命關頭七"等大片的溫子仁，擔任執行製片人。

編劇 傅世晏: 「你必須持續保持堅持。即使在這個產業沒有告訴你要寫作、沒有說「我們要付你錢」的時候，你也要寫，因為你熱愛寫。你必須靈活。 真的很喜歡真實的故事，也喜歡改編。我總是在尋找下一個能夠啟發我們社會的可能性。」

就算沒有錢也要寫下去，熱愛創作的傅世晏，希望她的每部電影都能夠激發觀眾的思考與共鳴，並透過影像建立跨文化的連結。

（民視新聞 楊怡安 鄭國陽 台北報導）

