電影《梅蘭妮亞》導演捲淫魔案！「環抱美女」與艾普斯坦擠沙發

電影《梅蘭妮亞》（Melania）導演也捲入淫魔案！根據美國司法部最新文件顯示，該片導演拉特納（Brett Ratner），被拍到與已故性犯罪富豪艾普斯坦及2名年輕女子，親密同坐沙發，畫面曝光引發關注。

紀錄片《梅蘭妮亞》導演拉特納日前出席電影首映紅毯。（圖／路透社）

美國《紐約郵報》報導，根據曝光照片，拉特納身穿白色上衣與牛仔褲，坐在沙發最左側，雙手環抱坐在身旁的一名女子；艾普斯坦（Jeffrey Epstein）則坐在2名女子之間，另一名女子坐在沙發最右側。照片中，2名女子的臉孔都被遮擋，身分不明。

其中一張照片可見，拉特納與艾普斯坦對鏡頭露出笑容。這批照片由美國司法部於前天釋出，作為最新公開的艾普斯坦案件相關檔案之一。報導披露，拉特納過去也曾在另一批艾普斯坦文件曝光，當時他被拍到與法國模特兒經紀人布呂內爾（Jean-Luc Brunel）合影。布呂內爾因涉嫌性侵未成年者遭起訴，並於2022年在獄中身亡。

拉特納過去曾執導電影《尖峰時刻》、《扭轉奇蹟》等，紀錄片《梅蘭妮亞》是以美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為主題，他日前出席電影首映紅毯時，談及梅蘭妮亞大讚，「我原本並不認識她，但真正見到她時，完全被吸引住了。」

