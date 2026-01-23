電影《異域》隔36年再現經典！原型人物長眠地曝光 孤軍後代淚灑現場

四季線上／陳軒泓 報導

影迷們難忘的經典電影《異域》中，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長，其真實原型人物長眠地終於曝光。YT 頻道《看你老墓》主持人司徒建銘繼上次尋獲李彌將軍墓後，這次成功找到李國輝團長之墓，並且陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜，場面莊嚴肅穆，令人動容。

電影「異域」經典再現，柯俊雄原型李國輝團長長眠處曝光（照片提供：王紹章會長）

年近八旬的異域故事館董事長王根深，見到李國輝團長墓碑時，情緒激動，他堅持下跪磕頭，哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」孤軍第二代王紹章也點燃清香，感性表示這份「一香兩代情」不只代表他個人，更代表著孤軍前輩及遺族們對長官的無限追思與緬懷。

異域故事館董事長王根深下跪哭謝長官（照片提供：王紹章會長）

電影《異域》由大導演朱延平執導，改編自柏楊原著，講述著已故李彌將軍率領的第八軍，於 1949 年在泰緬寮地區孤軍奮戰，最終陷入孤立無援，成為「亞細亞孤兒」的歷史故事。司徒建銘提到，在電影放映 36 年後，能親自陪同孤軍後代與關懷者到角色原型人物的墓前祭拜時，內心澎湃激動，深感歷史傳承的重量。

