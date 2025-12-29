電影「空姐復仇記」殺青！ 女星廖家儀首度擔任監製

社會中心／黃恩琳、談駿豪 台北市報導

女星廖家儀首度擔任監製，邀李維維、丁寧主演真實經歷改編的「空姐復仇記」，歷經好幾個月拍攝正式殺青！劇組今（29）晚特別舉辦殺青宴，一同見證作品完成的重要時刻，也分享拍攝幕後甘苦和精彩花絮。

電影「空姐復仇記」正式殺青，故事以一位被不當解雇的空服員為主角，從憤怒轉為反思的過程，最後完成她的反擊。這也是女星廖家儀首度擔任監製的電影，邀請李維維、丁寧來主演。

女星廖家儀表示，其實我今天請妤玟來幫我客串，我發現妤玟跟維維還有我，我們三個有一個共通點，其實我們...沒發現吧，除了我們年紀差不多，還有我們都是喜歡跳舞的。

電影「空姐復仇記」殺青（圖／民視新聞）

三人私下感情要好，好姊妹一起拍戲，對她們來說也是特別的經歷。這次主演還有東京影后劉倩妏，特別跨刀助陣。

東京影后劉倩妏表示，今天很開心我剛才拿到CPR的證書，剛剛老師才給到我，然後剛剛自強哥就說，就是拍到膝蓋流血那一場戲嗎，因為我們絲襪都很薄，就跪在機艙跪到都流血了這樣。

電影「空姐復仇記」殺青（圖／民視新聞）真的是用血淚演出來的，這也是劉倩妏第一次演空姐，對她來說是一大挑戰。

電影明年上映，成為矚目焦點。





