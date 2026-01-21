電影《終不悔 4:44》開鏡 賴雅妍摯愛離世陷悲傷

電影《終不悔 4:44》開鏡。（圖／方時娛樂）

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量。

黃河飾演女友癌逝的悲傷男子。（圖／方時娛樂）

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。因定位以影展為導向，劇本深度與角色挑戰性不在話下，演員們需為作品注入高度情感張力。

賴雅妍在新片面對生離死別。（圖／方時娛樂）

黃河飾演女友癌逝的悲傷男。賴雅妍飾演論及婚嫁，男友卻因為意外離世的女子。王俐人則飾演年過半百，丈夫因心臟病逝去被獨留的女士，因為導演希望演員有華僑感，最好有海外生活經驗，所以找了王俐人詮釋這角色，她需為戲增重，且多半素顏演出。

