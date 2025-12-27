電影》邁茲米克森《邦尼殺死他》大秀反差魅力 李小龍上身親耍雙節棍

曾擔任開發並編寫出人氣美劇《雙面人魔》（Hannibal）精彩劇本的布萊恩富勒（Bryan Fuller），這回自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》（Dust Bunny），並攜手「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）再度合作。（圖片來源／采昌國際多媒體提供）

曾擔任開發並編寫出人氣美劇《雙面人魔》（Hannibal）精彩劇本的布萊恩富勒（Bryan Fuller），這回自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》（Dust Bunny），並攜手「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）再度合作，電影將在2026年1月16日於全台震撼獻映。

過去曾在《007首部曲：皇家夜總會》（Casino Royale）、《奇異博士》（Doctor Strange）、《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）等作品中多次詮釋反派角色，而被影迷稱為「反派專業戶」的邁茲米克森，其實私底下擁有頑皮又充滿好奇心的少年反差魅力。因此，導演布萊恩富勒特別為他「量身打造」片中「神祕殺手鄰居」一角，刻意跳脫過往冷酷形象，讓觀眾得以看見影帝不同以往、更貼近真實的一面。當布萊恩富勒向邁茲米克森提案時，一心期待再度合作的他立刻答應接演，並真誠表示：「能夠參與他的首部導演之作，是我的榮幸！」值得一提的是，邁茲本身擁有豐富的特技經驗，更將李小龍視為偶像，這次不僅親自參與動作戲編排，在片中上演雙節棍橋段，拍攝現場更展現高度投入與專業，甚至反過來指導特技團隊，讓人見識到他童心未泯、敢玩，也願意親自上陣的驚艷魅力。

《邦尼殺死他》是布萊恩富勒與邁茲米克森繼人氣美劇《雙面人魔》後，再度攜手合作的全新奇幻動作鉅作。多年來常在國際大片中以反派角色現身，而被譽為「反派專業戶」的邁茲米克森，即使貴為坎城影帝，私下卻擁有與銀幕形象截然不同的少年反差魅力。導演布萊恩富勒分享：「他本人其實與這些角色差異甚大，非常有少年般的魅力，對生活充滿好奇！」更進一步爆料：「他是那種在打保齡球時，會偷偷拿走別人鞋子，再讓他們在街上追著奔跑的人！」因此，導演刻意反其道而行，將邁茲童心未泯的一面融入角色設定，為他「量身打造」片中「神祕殺手鄰居」一角。

邦尼殺死他】劇照_本片由蘇菲斯隆（左）與邁茲米克森（右）領銜主演。（圖片來源／采昌國際多媒體提供）

布萊恩富勒表示：「那種親切、易於共鳴的特質，是當他演出大型反派角色時看不太到的；我希望觀眾能在電影中，多看見我朋友的真實面貌。」他甚至搶先透露：「還有他穿睡衣的時候喔！」讓觀眾難得能透過大銀幕，看見影帝全新又真實的一面。

與布萊恩富勒相識多年的邁茲米克森，也始終對他的創作才華充滿驚艷與敬佩，大讚：「他的思維與眾不同，我不認識哪個人的腦袋可以像他一樣運作，我非常喜歡他的想像力！」因此當他接獲布萊恩的邀約時，一心想再度合作的他幾乎立刻答應，他回憶：「他向我介紹這個故事時，是個很精心的提案，我非常喜歡，並且知道拿到劇本後，會變得更精緻與完整，結果完全沒讓我失望！」無論是完整的劇情想像，還是小到服裝釦子的細節講究，都讓他愛不釋手，也真誠表示：「能夠參與他的首部導演之作，是我的榮幸！」

邁茲米克森親編《邦尼殺死他》動作戲 反過來教導特技團隊

在《邦尼殺死他》化身神祕殺手鄰居、展開生死搏殺的邁茲米克森，其實本身就擁有相當豐富的特技經驗，甚至將李小龍視為偶像。他分享：「我一生中做過一堆特技，其實小時候就想當特技演員，把自己摔來摔去。我也練過體操，這在做特技時很有用，可以重複動作，又不至於把自己摔死。」因此，邁茲米克森這次與導演布萊恩富勒親自參與片中部分動作戲編排。布萊恩笑說：「我們像小男孩一樣，用李小龍公仔親自設計幾個特技動作、練習腳步，我也在片中提議來段雙節棍橋段！」這讓邁茲米克森興奮高喊：「能有那麼一瞬間，假裝自己是李小龍，真的很爽！」不僅如此，他在片場也展現極高專業度，甚至有時候還會反過來指導特技團隊。布萊恩也對此大為讚賞：「他所累積的經驗，甚至比整個團隊更豐富，有些武打動作變成他反過來在教大家，結果最後也真的成功了！」這樣的默契與信任，也讓導演感性表示：「能夠善用這樣的專業經驗，再加上彼此之間的信任和默契，真的非常珍貴！」

這部由「坎城影帝」邁茲米克森領銜主演，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》，即將在2026年1月16日於全台震撼獻映。本片劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。

