電影《金童》卡關六年 張繼聰自掏腰包終於上映

張繼聰為主演的電影《金童》自掏腰包。（圖／華映娛樂）

香港電影《金童》由香港導演陳維冠執導，人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力派演員共同演出。在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房！但《金童》從拍攝完成到上映一共延了六年的時間，因為資金問題無法完成後製而遲遲無法上映，張繼聰不想花了二年肉體改造更挑戰演技的作品無法上映，最終決定自掏腰包，拿出六位數港幣費用完成電影，台前幕後的故事都超級勵志。

《金童》戲照，左為張繼聰，右為曾志偉。（圖／華映娛樂）





香港電影《金童》從2017年由導演陳維冠和張繼聰開始展開籌備，張繼聰為了扮演拳擊手，特別花了兩年時間將自己練成筋肉人，更邀請金獎演員曾志偉、朱栢康及韋羅莎等實力演員共同演出。

張繼聰透露在拍攝電影《金童》時，戲組便已出現資金問題，進入後製期時，原本的投資公司宣告倒閉，讓電影無法完成上映，一拖便是六年時間，也成為香港影壇其中一部多年沒有上映的都市傳說！但張繼聰不想自己全心投入的作品不見天日，咬牙先拿出一筆資金讓電影成完後製，他笑說：「原以為要用到七位數字，那我可能會覺得很有壓力，老天幫忙，結算後發現只花了六位數字。真的是錢能解決的問題，就不是個問題了，所以《金童》台上台下都可以算是超級勵志的電影。」

太太謝安琪對於他自費完成電影非常支持，張繼聰表示：「她很多年前就告訴我，她願意拿出七位數港幣的資金，幫助電影快快完成，比我還有投入感。」而張繼聰更卯足力氣宣傳，勤跑映後活動，讓電影票房衝破千萬港幣，小兵立大功！

