電影《陽光女子合唱團》角色 何如芸又演壞女人？

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸30日和小兒子去看她有演出的電影《陽光女子合唱團》首映，回家後成了2個兒子茶餘飯後話題，兒子們對話全被耳朵還算靈敏的何如芸全聽到。

看完首映回家後，小兒子被他哥哥問：「演什麼？」結果小兒把何如芸在電影裡的台詞從頭到尾背一遍，當她說完這段描述，記者第一個想問的問題：「小兒子能把台詞全背一遍，莫非.....何如芸戲份很少？」

之後，耳朵靈敏的何如芸又聽見兄弟倆對話「她又演壞女人對吧？」、「欸……對耶！她不要她的小孩...」2人嘻嘻哈哈七嘴八舌，意外的是，何如芸居然沒動怒，只是嘆了一口氣說：「欸！至少我愛你們，我是好媽媽！」

廣告 廣告

值得一題是，小兒子發現電影明年元月17日會在新加坡上映，何如芸說：「他後悔沒有和諸位大明星合照，唸了一整個晚上。」

電影《陽光女子合唱團》故事背景設定在女子監獄中的一群受刑人，主角入獄時身懷六甲、並在獄中產下女兒，不巧女兒天生有弱視的問題，為了讓孩子在健全環境生長、並有更好的醫療資源，她掙扎後選擇將女兒送往寄養家庭。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）警聯繫曹西平家屬暫無回應 新北市將比照無名屍收埋

龍千玉出手聯繫前夫：會授權曹西平乾兒子處理後事

曹西平一生未婚無子 曾認暗戀女星30年

曹西平昔月收破200萬！扛家中巨債與手足撕破臉 遺產全給乾兒子

