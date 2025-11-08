電影「96分鐘」破2億謝票見面會 主演出席 (圖)

其他人也在看
（專訪）從低谷到回歸戰鬥魂！謝佳見爆低潮焦慮：曾想離開台灣
演員謝佳見暌違13年，於台馬合製電影《解碼》再度擔綱主演，這次他不再演「暖男」或「白馬王子」，而是挑戰人性複雜、貪婪又偽善的角色，謝佳見笑說：「這次沒在怕，我就是想拍出觀眾想不到的戲。」出道20多年，謝佳見曾以《16個夏天》走紅，但這十年間事業起伏，讓他坦言一度陷入焦慮與低潮，坦言「那段時間我會喘不自由時報 ・ 1 天前
19歲男偶像「夜闖女湯」被警逮捕！公司火大開除
2019年出道的日本6人偶像男團「9bic」，旗下19歲成員佐佐木大河偷闖進飯店的女性浴室，遭警方逮捕，飯碗也不保，被經紀公司掃地出門。中時新聞網 ・ 1 天前
被真槍抵額頭逼退出！《棒棒堂》男星爆遭黑道威脅 驚人內幕曝光
以《模范棒棒堂》出道的男星「野獸」韋佳宏，過去以Choc7（超克7）成員出道。他昨（6）日在社群透露，過去在加入《棒棒堂》前，曾遇過黑道威脅要他放棄演藝圈，貼文曝光引起熱論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？
這起事件發生於6日下午2時30分許，據了解，陳家姊妹當天前往三和路住處，與弟弟商討父母遺產分配問題，雙方一言不合爆發口角。陳男情緒激動，突然衝入廚房持刀返回，朝親姊姊胸口猛刺，妹妹見狀上前阻止也遭攻擊，陳妻試圖勸阻時亦被劃傷。警消於2時39分接獲報案趕抵現場，發...CTWANT ・ 1 天前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 4 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 13 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 12 小時前
北市中山區出事了！公車撞施工告示牌釀3傷
台北市中山區今（8）日上午10時40許發生一起驚險的交通事故，一輛643路新店客運於四平街與松江路的交叉路口，疑似速度過快自撞路面施工告示牌，事故共造成3人受傷，包括一名44歲女性及兩名6歲幼童，送醫傷者意識皆清醒。中天新聞網 ・ 10 小時前
GD想結婚了！羞曝人生憧憬：未來也會當爸爸
37歲南韓流行天王G-DRAGON（權志龍），剛結束台北大巨蛋兩天演唱會，最近又登上MBC節目《孫石熙的提問們》回顧出道以來的心路歷程。訪談期間，GD也靦靦地說出自己的人生目標之一是結婚生子。中時新聞網 ・ 1 天前
《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說
林柏宏、王柏傑雙帥主演的國片《96分鐘》票房正式破2億，主演群齊聚，跑北中南謝票之餘，也受訪吐露心情，其中林柏宏對於金馬獎沒能入圍影帝，霸氣回應。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
郭富城唱到一半突然催婚！罕聊成為三寶爸心情 甜說以後女兒會陪練中文
郭富城在高雄巨蛋舉辦演唱會，以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 10 小時前
于朦朧粉絲不滿金馬未追思！掀兩岸論戰 台網友轟：關我們什麼事
第62屆金馬獎頒獎典禮將於本（11）月22日登場，近日網上流傳「已故中國男星于朦朧將被列入金馬追思名單」的消息，引爆兩岸網友激辯。雖金馬執行委員會已在5日闢謠，仍掀起兩派論戰。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 7 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 16 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 11 小時前
瞎！醉男街頭問泰國變性人性別 遭持高跟鞋追打爆鬥毆
台北市夜店林立的信義商圈今天凌晨發生一起街頭鬥毆暴力事件，2名身穿低胸、熱褲，腳踩高跟鞋的泰國變性人，相偕漫步街頭時，突遭酒醉的陳姓男子以英文詢問性別，讓其中1人不滿上前理論，一言不合，乾脆脫下高跟鞋，持鞋追打陳男，陳男不甘示弱，揮拳反擊，也將對方打倒在地，該追打鬧劇，引發許多路過民眾駐足圍觀，甚至自由時報 ・ 12 小時前
伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球
（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，因為不用再煩惱練球。中央社 ・ 12 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人...CTWANT ・ 1 天前