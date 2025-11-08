電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)

日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前