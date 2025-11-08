電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)

其他人也在看
舒華靠林柏宏肩膀 重現韓劇經典粉絲尖叫
韓國女團i-dle成員舒華在YouTube網路綜藝節目《鑑定師Global》首次擔任主持人，日前在TICC舉辦以節目為名義的出道8年首場個人見面會，為呼應節目主題將現場打造成限定版「尋寶樂園」，舒華化身為女神級「尋寶獵人」，協助粉絲找寶物，更邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂及林柏宏擔任嘉賓，吸引約3000名粉絲到場。中時新聞網 ・ 1 天前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 演員群出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左3）、宋芸樺（左4）、王柏傑（右3）、姚以緹（右2）、蔡凡熙（右1）等演員一同出席合影留念。中央社 ・ 11 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 7 小時前
苗栗肉品市場交易熱絡 拍賣均價創近期新高
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】非洲豬瘟中央災害應變中心昨（6）日開放活體豬運送後，苗栗肉品市場今（7）日互傳媒 ・ 1 天前
GD上節目曝人生規劃…竟鬆口認「想當爸」！
娛樂中心／翁莉婷報導南韓天王GD（權志龍）在台北大巨蛋的加場演唱會完美落幕。近日，他作為嘉賓登場MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，面對主持人突如其來的一句提問「什麼時候想結婚？」，權志龍一臉驚恐愣住，先是緊張擦汗，後面則笑著回答「1句話」讓全場觀眾超級暴動。民視 ・ 1 天前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 15 小時前
補充保費爭議 石崇良：改革要持續、會取得最大共識
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良今天說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。中央社 ・ 11 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 10 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 11 小時前
台灣人壽祖孫三代健走邁入第14年 今台北市立動物園健康起走
台灣人壽「祖孫三代健走」實體活動今天於台北市立動物園登場，包括台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、台北市副市長張溫德以及中信兄弟球星、中信飛牡蠣電競選手、啦啦隊Passion Sisters、公...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
長期腳踝疼痛 微創動脈栓塞緩解
記者湯朝村∕嘉義報導 一名50歲男性，20年前一場車禍造成腳踝粉碎性骨折。雖然術後骨…中華日報 ・ 18 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 10 小時前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
捲太子洗錢案！藍委遭爆助關說入境發聲 移民署：2人非「商務」申請
太子集團跨國犯罪涉犯多項罪名，牽扯層面人數持續擴大。平面媒體再度爆料，集團創辦人陳志之前為了要嚴密掌控台灣公司營運狀況，派遣2名中國籍幹部來台，甚至疑似透過前國民黨立委李德維和現任立委林思銘介入關說；對此2人都否認這個消息；而移民署也表示，經過調查，兩名中國籍男子都不是以「專業商務」的事由來台，而是以觀光名義來台。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 5 小時前
影／韓職KT巫師啦啦隊現身台灣 一字排開跳「笛子舞」超級仙
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨2025年亞洲職棒交流賽7日於樂天桃園棒球場盛大開打，其中韓國由韓職KT巫師代表來台參賽，而該隊的啦啦隊「LadyWiz」也同樣來台...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 14 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前