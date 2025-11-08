電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)

其他人也在看
《96分鐘》破2億登國片冠軍！ 林柏宏催王柏傑「快來上班」姚以緹透露父親「神預言」
台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，累積票房已突破2億元大關，正式榮登2025年度台灣電影票房冠軍寶座。電影今日（8日）在北中南舉辦共四場謝票見面會。監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡 凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。全台限量四場的見面會開賣即一分鐘內秒殺完售，現場氣氛熱烈。鏡報 ・ 3 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票 導演監製出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，導演洪子烜（右）、監製鄒介中（左）一同出席合影留念。中央社 ・ 12 小時前
《娛樂世界》舒華靠林柏宏肩膀 重現韓劇經典粉絲尖叫
【時報-台北電】韓國女團i-dle成員舒華在YouTube網路綜藝節目《鑑定師Global》首次擔任主持人，日前在TICC舉辦以節目為名義的出道8年首場個人見面會，為呼應節目主題將現場打造成限定版「尋寶樂園」，舒華化身為女神級「尋寶獵人」，協助粉絲找寶物，更邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂及林柏宏擔任嘉賓，吸引約3000名粉絲到場。 舒華原本就對拍戲躍躍欲試，見面會上也藉機大展演戲天分，與林柏宏重現韓劇《背著善宰跑》經典「約看電影」橋段，林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，2人對戲默契十足，演起戲來投入感滿分的舒華，更嬌羞地將頭靠在林柏宏肩上，氣氛宛如偶像劇，讓粉絲尖叫連連，林柏宏也大讚舒華「演技很棒」。 孝淵相隔1年造訪寶島，先前在節目就答應參加見面會，讓舒華感動表示：「真的是魄力十足的前輩，說到做到！」現場也向孝淵討教「成為自信又酷藝人」的祕訣；頌樂則直接在活動上與舒華約好下工後一起嗑鍋，更當起「關主」，以「擲飛鏢」方式送幸運粉絲火鍋兌換券。（新聞來源：中國時報─記者孫伊萱／台北報導）時報資訊 ・ 1 天前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 13 小時前
宋芸樺夢中對象竟然是她 跑Max Mara趴前狂練韓文
Max Mara微風南山專門店的盛大開幕活動，除了有惠利壓軸外，台灣藝人也共襄盛舉：宋芸樺與詹子萱知道同場有惠利的反應大不同，前者為此苦練一段韓文，連做夢都夢見她；後者則時興奮到害羞，覺得能同場出席已滿足。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
青鳥酸傅崐萁成萬年總召 他：別忘柯建銘
[NOWnews今日新聞]國民黨立院黨團7日開黨團大會修改內規，刪除黨團總召只能連任一次的規定，此舉讓原本預定明年一月底要卸任的黨團總召傅崐萁，任期可望再延長，只要黨內無挑戰者，他的任期將不再受限。民...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 12 小時前
下雨也能很有型 有Maison Kitsune x HUNTER就好
最近雨下得令人好厭世啊！來自巴黎的小狐狸Maison Kitsuné聽到嚕！品牌與英國的Hunter合作推出膠囊系列，其中最知名的Downpour靴款有全方位男女適用的長短靴，兒童靴款更是可可愛愛，如果你想找一個全家可以穿的家庭look，這個合作系列很可以滿足你的需求。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
i-dle葉舒華帶領《桃園誌》讀者認識家鄉魅力 這些地點可索取
桃園市刊《桃園誌》今（114）年11月1日推出第107期，以「群落回響」為主題，描繪城市不同角色、環境與生態彼此相互對話，產生細膩而持續的共振。本期更以楊梅長大的桃園觀光大使、K-POP女團i-dle成員葉舒華作為封面主視覺，以獨特的「舒式風格」詮釋「桃園感性」，為《桃園誌》注入全新亮點。 市桃園電子報 ・ 1 天前
張麗善指6公斤以下食品可免輸入查驗 防檢署急澄清
雲林縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗；對此，農業部動植物防疫檢疫署澄清，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。自由時報 ・ 12 小時前
跟著"舒華"踩點! 國際旅展桃園館結合觀光大使 推多家優惠
生活中心／綜合報導今年台北國際旅展，桃園市政府也設立"桃園館"，結合桃園觀光大使，也是韓國女團i-dle的成員舒華，製作精美小卡，跟著舒華去踩點。桃園館不只有多家在地業者的優惠，還有加碼好禮活動，誠意滿滿。民視 ・ 1 天前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 22 小時前
控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。中央社 ・ 12 小時前
舒華靠林柏宏肩膀 重現韓劇經典粉絲尖叫
韓國女團i-dle成員舒華在YouTube網路綜藝節目《鑑定師Global》首次擔任主持人，日前在TICC舉辦以節目為名義的出道8年首場個人見面會，為呼應節目主題將現場打造成限定版「尋寶樂園」，舒華化身為女神級「尋寶獵人」，協助粉絲找寶物，更邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂及林柏宏擔任嘉賓，吸引約3000名粉絲到場。中時新聞網 ・ 1 天前
曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡 凶手竟是17歲少年
墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯．曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚當地社會。經法醫鑑定，在現場遭安全部隊擊斃的17歲少年維克多．烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，案件疑與有組織犯罪集團有關。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
"追夢事務所"上線! 賴清德笑稱"跳舞不行擺姿勢可以"
政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。民視 ・ 18 小時前
「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
描繪台灣半導體產業崛起歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注，A Chip Odyssey」11月5日晚間在史丹福大學胡佛研究...世界日報World Journal ・ 10 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 7 小時前
快問快答！總統愛吃的全盤托出 賴清德籲用行動支持台灣豬
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導台灣豬肉在周末解禁、重回市場。賴清德總統今（8）日透過臉書釋出「快問快答」短片，把他愛吃的台灣豬肉特產一次說清楚，他...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 主演出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（左）、宋芸樺（右）一同出席開心合影留念。中央社 ・ 12 小時前