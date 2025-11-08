電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)

【時報-台北電】韓國女團i-dle成員舒華在YouTube網路綜藝節目《鑑定師Global》首次擔任主持人，日前在TICC舉辦以節目為名義的出道8年首場個人見面會，為呼應節目主題將現場打造成限定版「尋寶樂園」，舒華化身為女神級「尋寶獵人」，協助粉絲找寶物，更邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂及林柏宏擔任嘉賓，吸引約3000名粉絲到場。 舒華原本就對拍戲躍躍欲試，見面會上也藉機大展演戲天分，與林柏宏重現韓劇《背著善宰跑》經典「約看電影」橋段，林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，2人對戲默契十足，演起戲來投入感滿分的舒華，更嬌羞地將頭靠在林柏宏肩上，氣氛宛如偶像劇，讓粉絲尖叫連連，林柏宏也大讚舒華「演技很棒」。 孝淵相隔1年造訪寶島，先前在節目就答應參加見面會，讓舒華感動表示：「真的是魄力十足的前輩，說到做到！」現場也向孝淵討教「成為自信又酷藝人」的祕訣；頌樂則直接在活動上與舒華約好下工後一起嗑鍋，更當起「關主」，以「擲飛鏢」方式送幸運粉絲火鍋兌換券。（新聞來源：中國時報─記者孫伊萱／台北報導）

時報資訊 ・ 1 天前