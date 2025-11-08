電影「96分鐘」破2億謝票見面會 演員群出席 (圖)

其他人也在看
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 7 小時前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 17 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 11 小時前
香山議員林盈徹批竹市府花數億辦煙花式活動 不優化海山漁港
新竹市議員林盈徹身為香山在地民代，他說，香山的海山漁港長期被忽視，海山漁港擁有豐富的自然條件與發展潛力，卻長期缺乏整體規劃與整合，讓這座屬於香山的重要漁港始終無法成為觀光亮點，痛批市府每年願意花數億元辦煙花式活動，卻不透過建設優化公共設備，讓香山人無法接受。市府對此暫無回應。自由時報 ・ 10 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 11 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 15 小時前
越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心
2025 年海外培訓委員慈誠精神研習會第二梯次，今天上午在花蓮靜思堂正式開營，匯集全球五大洲18國家地區，總計350名學員參與。每個人飛越數千到上萬公里，轉乘好幾種交通工具，只為了回到心靈的故鄉，...大愛電視 ・ 12 小時前
民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
今天動了梅》東園國小奪世界少棒冠軍 不打罵、重溝通奪冠關鍵曝光
東園國小少棒隊今年夏天勇闖威廉波特，睽違29年為台灣奪下世界少棒冠軍。總教練駱振宇在關鍵第六局、7：0領先時仍喊暫停，對孩子說出那句被轉播收音記錄下的經典話：「都是你們在帥，我都沒帥到，我只是上來帥一下。」他笑稱早知有別麥克風，但「就算沒別，我們也一樣，因為球隊從不靠打罵教育。」中時新聞網 ・ 13 小時前
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 14 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 10 小時前
高雄永遠的驕傲！陳其邁送戴資穎最大祝福 邀參加「鹽酥雞嘉年華」
即時中心／黃于庭報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布正式退役，感謝羽毛球帶給她的一切，並期盼她的精神能陪伴大家繼續前進，消息一出震撼各界。對此，高雄市長陳其邁今（8）日送上祝福，並表示戴資穎是高雄永遠的驕傲。FTV Sports ・ 9 小時前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 15 小時前
GD上節目曝人生規劃…竟鬆口認「想當爸」！
娛樂中心／翁莉婷報導南韓天王GD（權志龍）在台北大巨蛋的加場演唱會完美落幕。近日，他作為嘉賓登場MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，面對主持人突如其來的一句提問「什麼時候想結婚？」，權志龍一臉驚恐愣住，先是緊張擦汗，後面則笑著回答「1句話」讓全場觀眾超級暴動。民視 ・ 1 天前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。"無聲的所在"：「紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來。」告別式上演唱，致敬知名資深演員顏正國，告別式8號莊嚴舉辦，合作演員黃尚禾致詞時當場落淚。藝人黃尚禾：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見，這種我們拍片常常在殺青的時候會講的話，我這一代的演員，會因為你的存在，獲得你的能量。」好友殯葬業網紅鋼鐵爸，幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他也難過透露好友告別式辦完，下周要辦自己母親的告別式。顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）殯葬業網紅鋼鐵爸阮橋本：「我一直告訴我自己說，我一定要堅強我不能倒，我還是要感謝在座這麼多人，來這邊陪阿國。」歌手李千娜"莫忘"：「關上門獨自一個人時候，無聲破涕失控。」演員李千娜，自錄影片演唱歌曲，也淚流滿面妝都給哭花了，顏正國逝世消息來的突然，演藝圈好友都來送他最後一程，藝人小馬首先現身，還有顏正國過世後也始終現身大小場合的資深演員李興文還有高捷。藝人高捷：「阿彌陀佛，迴向給阿國。」顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）藝人李興文：「看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」藝人唐從聖：「是條漢子，以前曾經是我的偶像，（最敬佩他的部分？）能夠徹底的改變，重啟第二人生很不容易。」藝人楊貴媚：「請他媽媽要保重，但我真的沒有想到，他的小孩這麼小。」知名導演魏德聖也出席告別式，停留一段時間，文化界包括台北市文化局長蔡詩萍，也來為顏正國送行，現場上百位白衣人，還有白色禮服女子穿梭現場幫忙，傳出來自「殯葬界蔡依林」劉君玲創立的人力公司，各界好友陪伴顏正國，希望好小子的身影，永留大家心中。原文出處：顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員黃尚禾喊話殺青了 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬顏正國頭七！鋼鐵爸淚崩告別：7天像過一世紀告別顏正國《少年吔，安啦！》重返電影院 高捷、喜翔攜400人淚唱〈無聲的所在〉追憶民視影音 ・ 10 小時前
《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前