電影「96分鐘」破2億謝票 導演監製出席 (圖)

《96分鐘》票房破兩億 王柏傑缺席宣傳被虧：該上班了
【緯來新聞網】林柏宏、王柏傑擔綱演出新片《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的電影，在台上映7周，緯來新聞網 ・ 6 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 11 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
GD上節目曝人生規劃…竟鬆口認「想當爸」！
娛樂中心／翁莉婷報導南韓天王GD（權志龍）在台北大巨蛋的加場演唱會完美落幕。近日，他作為嘉賓登場MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，面對主持人突如其來的一句提問「什麼時候想結婚？」，權志龍一臉驚恐愣住，先是緊張擦汗，後面則笑著回答「1句話」讓全場觀眾超級暴動。民視 ・ 1 天前
婦慢性腹痛 竟是肝結石
記者陳金龍∕台中報導 5旬陳姓婦人因長期間歇性腹痛住院治療無改善，出院…中華日報 ・ 18 小時前
宋芸樺夢中對象竟然是她 跑Max Mara趴前狂練韓文
Max Mara微風南山專門店的盛大開幕活動，除了有惠利壓軸外，台灣藝人也共襄盛舉：宋芸樺與詹子萱知道同場有惠利的反應大不同，前者為此苦練一段韓文，連做夢都夢見她；後者則時興奮到害羞，覺得能同場出席已滿足。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NBA》太陽新雙星 送缺陣快艇3連敗
休季期間透過包含杜蘭特在內的7隊大交易來到太陽，傑倫格林7日總算上演太陽首秀，交出29分、3助攻與3籃板表現，搭配戴文布克24分，太陽最後以115比102輕取少了哈登與里歐納德的快艇，也送快艇3連敗。中時新聞網 ・ 20 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 10 小時前
羅斯福路南往北今起7-9點禁左須繞行 蔣萬安：市民安全最優先考量
公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，今起改成時段性的可變車道，早上7點至9點禁止直接左轉，只能直行，汽機車欲左轉須行駛替代動線，早上9點至隔天早上7點，恢復左轉專用，但是民眾覺得麻煩。台北市長蔣萬安今說，市民安全永遠是最優先考量。蔣萬安出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示自由時報 ・ 12 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 12 小時前
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約
（中央社記者陳昱婷台北8日電）助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計14日簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。中央社 ・ 11 小時前
藍白強推停砍教職員年金 潘文忠：年改應公平、永續、世代共擔
藍白表決輾壓年金改革引發爭議，前教育部長潘文忠今（8）日出席活動前受訪表示，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展，應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡，畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教人員。自由時報 ・ 14 小時前
GD想結婚了！羞曝人生憧憬：未來也會當爸爸
37歲南韓流行天王G-DRAGON（權志龍），剛結束台北大巨蛋兩天演唱會，最近又登上MBC節目《孫石熙的提問們》回顧出道以來的心路歷程。訪談期間，GD也靦靦地說出自己的人生目標之一是結婚生子。中時新聞網 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 7 小時前