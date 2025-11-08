電影「96分鐘」破2億謝票 導演監製出席 (圖)

藍白表決輾壓年金改革引發爭議，前教育部長潘文忠今（8）日出席活動前受訪表示，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展，應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡，畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教人員。

自由時報 ・ 14 小時前