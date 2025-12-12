電扶梯故意挑「尖峰時間」保養？ 北捷澄清：由權責單位安排

台北市 / 武廷融 綜合報導

近日有民眾抱怨，台北捷運某站經常在尖峰時間維修電扶梯，讓通勤民眾相當困擾，詢問站務員後得到的回覆竟是「在白天維護才能讓民眾看的到在為民服務」，讓他相當傻眼。對此，北捷澄清電扶梯維修排程是由權責單位依照工單及現場狀況進行安排，而大部分車站都會於日間非尖峰進行每月定期預防保養。

日前有網友在Threads發文，並PO出北捷電扶梯維修的照片，表示他觀察下來發現台北某捷運站很常在尖峰時間維修手扶梯，甚至曾出現一週維修3天的情況，在人潮多的時候很困擾。網友表示，他向站務人員詢問後，對方無奈表示，原本都是夜間保養，但有高層主管下令要白天維護，才能讓民眾看到捷運都有在為民服務，不然會有人投訴都沒維護手扶梯和電梯。

廣告 廣告

對此，北捷回應，電扶梯維修排程，是由權責單位依照工單及現場狀況進行安排。依網友貼文照片，其中1張為行天宮站電扶梯，經查並未有同一台電扶梯一周預防保養3天情形。北捷指出，台北捷運電扶梯自通車以來，大部分車站均於日間非尖峰進行每月定期預防保養。交會站、人潮進出眾多車站電扶梯保養皆於夜間時間保養。電扶梯保養期間，若旅客有使用需求，可洽詢車站服務人員提供協助，造成不便，敬請見諒。

原始連結







更多華視新聞報導

台北捷運推出「軟膠鞋影像辨識功能」 持續宣導搭乘電扶梯「緊握扶手、站穩踏階」

新埔站電扶梯卡鞋致1女送醫 北捷籲勿靠近縫隙

電扶梯不要走！ 日本名古屋出奇招「擋路部隊」

