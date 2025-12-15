電扶梯會吃人？網傳「第二塊板子」不能踩 專家曝真相

網上近日流傳一起電梯事故的影片，一名婦人帶小孩逛百貨公司，搭乘電扶梯上樓，傳言因為踩錯位置而掉進洞裡，讓不少網友看了直呼恐怖，不過經台灣事實查核中心查證發現，該影片為10年前的事故，發生原因為電扶梯的維修疏失與蓋板鬆動，與踩踏位置無關。

台灣事實查核中心在臉書發文分享，近日網路流傳一段「湖北電梯吃人」的影片，並提醒民眾不可以踩電扶梯的第二塊板子，否則可能摔進洞，經查證，這起事故為10年前的影片，發生原因是維修疏失與蓋板鬆動，與踩踏位置無關。

台灣事實查核中心表示，電扶梯業者指出，電扶梯出現大洞通常是維修作業造成的意外，若施工人員沒有把前後兩端的維修孔蓋好，就可能導致維修孔的外框塌陷。

這起電梯事故的詳情，綜合陸媒報導，發生於2015年大陸湖北省荊市一間百貨公司，當時一名婦人帶兒子逛街，搭手扶梯上樓時，電扶梯與樓層之間的那塊板子發生翻轉，導致踩在上面的婦人踩空，被捲入電扶梯的隙縫中，待營救人員到場，婦人已無生命跡象。

事故發生後，相關影片在網上流傳，聲稱「不可以踩電扶梯的第二塊板子，因為下方是空的！」引起網友熱烈討論，「電扶梯好恐怖」、「壞掉了怎麼沒掛維修牌」、「是踩錯位置了嗎」。

