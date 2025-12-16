電扶梯會吃人？網瘋傳「第2塊板子」不能踩 專家曝真相

生活中心／許智超報導

近日，社群平台流傳一段「電梯吃人」的影片，不僅稱「是踩錯了地方」，還提醒民眾不可以踩電扶梯的第二塊板子，因為下方是空的，若掉下會被捲入絞鏈，驚悚畫面曝光後，讓不少人紛紛轉傳該影片。對此，台灣事實查核中心就公布事件真相，並強調這是錯誤訊息。

社群平台近日流傳一段電扶梯破洞、民眾掉下被捲入的影片，影片中還說明這是發生在中國湖北的「電梯吃人」事件，一位年輕媽媽不幸踩空掉入電扶梯當場身亡，聲稱「是她踩錯了地方」，還提醒網友不可以踩電扶梯的第二塊板子，因為下方是空的，若掉下會被捲入絞鏈。

台灣事實查核中心查核指出，該起事件確實是發生在2015年中國湖北荊州的一間百貨公司內，當時國內外多家媒體都報導這起「電梯吃人」事件，該名女子帶著年幼的孩子搭乘電扶梯上樓，抵達時腳下蓋板突然鬆脫翻轉並出現一個大洞，女子情急下把小孩托舉遞出，但自己卻被電扶梯絞鏈捲入，最後不幸身亡。

不過，當時的報導都沒有說意外發生的原因是「踩錯地方」，而是早在事故發生前5分鐘，就已經發現電扶梯出狀況卻未及時關閉，事故發生後也沒人按下停止按鈕，才導致這起悲劇發生。根據事後的事故調查，意外發生原因為電扶梯前沿板與蓋板之間連接鬆動，可能是電扶梯本身品質有問題，也有可能是維修時出了狀況。

事實上，台灣事實查核中心過去曾以「電扶梯踏板下方是大空洞、亂走會掉入」傳言採訪過電扶梯相關業者。專家表示，網路上所流傳電扶梯出現大洞、民眾摔落的影片，其實多是因為施工人員在維修保養時沒把踏階或蓋板安裝好而出的意外，與民眾走動踩踏無關。因此台灣事實查核中心強調，這個傳言為「錯誤」訊息，網傳影片雖為真實事件，但事故主因為維修疏失與蓋板鬆動，與踩踏位置無關。

