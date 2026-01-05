電擊棒、老虎鉗「10兇器」4人活活虐死他 檢播影片揭「人間煉獄」國民法官不敢看

許姓男子遭尖刀、老虎鉗、噴槍打火機等工具，凌虐4小時身亡。Gemini生成示意圖



台中市劉姓男子是台中警局第六分局警友站副站長，但2024年10月時疑似因叫傳播小姐、報帳請款一事，與許姓助理爭執，劉夥同劉姓、石姓及林姓少年等人把人押至台中七期一處豪宅，拿球棒、尖刀、噴火槍、老虎鉗攻擊，用了10種兇器、花4個小時，活活虐死許姓助理，今天國民法官勘驗虐待影片，畫面殘忍甚至有人一度不敢看。

主謀劉姓男子和許姓助理（28歲）疑因傳播小姐款項等請款事宜，前年10月18日在台中七期豪宅租屋處發生爭執，劉男夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚、空氣槍毆打、射擊，還拿老虎鉗拔牙、強迫吸毒，造成許男因毆傷併發症及毒品交互作用導致死亡。

台中市西屯區七期豪宅，2024年10月19日發生一起恐怖命案，27歲許姓男子死前遭施虐。取自黑色豪門企業

台中地院國民法庭今天開庭，檢方也濃縮施虐影片，今天庭審時播放25分鐘施虐行為片段，4人殘忍的凌虐影片因此曝光，只見許男生前大喊救命，已經奄奄一息，但劉男等人還是持續凌虐，甚至還嗆「讓你知道什麼叫人間煉獄」，手段相當兇殘。甚至審理此案的國民法官，今天看影片一度不忍直視，就連旁觀的民眾也都看不下去。

檢方表示死者許男全身包括陰莖，共有62處的傷勢，此案預定9日下午4時30分審結宣判，今天由檢辯雙方進行開庭陳述、證據調查的階段，預定明日將傳喚同案林姓少年，以及負責相驗死因的法醫師到場作證。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

