電支付大魔王參戰在即 LINE Pay董座：內容驅動競爭力

結合消費端與商業端，是LINE PAY未來主要策略方向。

今（17）日Line Pay在南港展覽館舉辦「第一屆 LINE Pay Vision Day」，活動中將分享 2025 年的事業成果與未來策略藍圖。出席者包括中信、永豐、國泰世華等諸多金融業者，以及包括其他電子支付伙伴。

13天時間，LINE PAY用戶數最快突破100萬人，這也顯示台灣電子支付市場競爭白熱化。董事長丁雄注表示，Line Pay從2005年開始，2024年上市，2025年取得執照，這感謝同仁與合作伙伴的努力。

他話鋒一轉，「未來持續深耕台灣，布局海外。」丁雄注指出，透過過去這些努力，LINE Pay 已逐步為下一個10年打下關鍵基礎。包括截至2025年11月交易量超過7910億元，用戶數超過1360萬等等。

關於2026年的主要動能？丁雄注透露，「內容驅動競爭力」。首先，正式投入海外市場布局，去年12月進軍東亞版圖，包括韓國、日本延伸至東南亞，以韓國為第一個為試點，交易金額突破15億元，動能來自內容策略，貼近旅遊動線，提升消費動力。

現在有了LINE PAY MONEY電子支付新品牌，擴大生活體驗起點，丁雄注指出，TO C外，有一個TO B端的為商店打造的「好伙伴」功能，整合交易數據與生活資訊，一頁報告掌握今日生意重點；利用AI將把眼睛看的報告變成聽的報告，提升效率。

此外還有AI行銷幫手，先出診斷利用選擇策略，成為AI代理人關鍵推手。以及提出好康地圖2.0，用戶打開相機連結資訊與真實世界的AR技術，讓城市變身資訊躍動的空間。他也指出，另一向功能是重新定義廣告體驗的全新模式。「如同在城市中探險，以遊戲與獎勵開創互動行銷新型態；獎勵串接人流，是樂趣也是很多連結。」簡言之，「就是將消費端和商業端聯合起來，」LINE PAY總經理張修齊說。

