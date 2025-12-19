電支付新戰局1／Line Pay Money來勢洶洶 靠兩招劍指電支付龍頭寶座

LINE Pay Money 12月3日上線，目前預計年底達到200萬用戶數目標。

2025年7月17日金管會正式許可LINE Pay全資子公司「連加電子支付股份有限公司（LINE Pay Money）」專營電子支付機構業務，也讓原本已經競爭白熱化的電子支付（以下簡稱電支付）再添新玩家。12月3日LINE Pay Money服務上線短短不到70小時，開通會員數就已突破100萬，更創下台灣電子支付最快突破百萬會員的紀錄。在一塊尚未獲利的大餅中，竟還有大咖願意參局，背後的盤算與作法為何？

2025年年中，LINE Pay從原本的第三方支付，在取得執照後，全新的「LINE Pay Money」電子支付誕生，以與iPASS MONEY一卡通公司分手，憑藉著Line社群在台灣龐大的力量加入市場，也開啟電支付新戰局。

一開始，兩者分家消息沸沸揚揚。「還能好友轉帳嗎？」「儲值卡的錢會不會無法提領？」但這些疑問早在兩家公司「分手」前，對用戶提前預告與系統升級。有意思的是，當全新的「LINE Pay Money」電支付加入一個尚未獲利且競爭白熱化市場，其背後思維是什麼？

12月18日，Line Pay在南港展覽館舉辦「第一屆 LINE Pay Vision Day」活動，現場可見難得出現各金控董座、總座出席，包括台灣電子支付商業同業公會首屆理事長、現任全盈+PAY總經理劉美玲也出席力挺。

面對2026年未來佈局，董事長丁雄注感性地說，「Line Pay在台十年前開始，2024年申請上市，2025年取得電子付執照，這要感謝同仁與合作伙伴的努力。」他話鋒一轉，「在這些基礎上，LINE Pay 已為下一個十年打下關鍵基礎。特別是內容驅動競爭力。」

他一語道盡LINE Pay轉型為獨立電支機構後，其在用戶基數、平台黏著度及數據應用上的優勢，可望與現有電支業者形成更明確的市場區隔與競爭格局。換成白話來說，兩招式以對。

首先就是讓Line Pay Money更視覺化。例如一個新功能：好康地圖2.0，用戶打開相機連結資訊與真實世界，配合AR技術讓城市變身資訊躍動空間。「動能來自內容策略，」他比喻，在行銷策略上貼近旅遊動線，而消費者能直接看到當地景色，擴大生活體驗起點，提升消費動力。「當補貼、手續費都無法撐起獲利，往外走，把餅坐大，」一位電子付業者說得坦白。

第二，利用AI幫助商家B端客戶，擴大獲利來源。在現場展示中可見，有個TO B端的為商店打造的「好伙伴」功能，當交易產生時，數據也再不斷累積，Line Pay Money整合交易數據與生活資訊，「一頁報告掌握今日生意重點；利用AI將把眼睛看的報告變成聽的報告，」丁雄注說明，甚至可以變成行銷選擇策略。

特別值得一提的是，LINE Pay總經理張修齊，目前負責電子支付業務布局。他在被延攬至LINE Pay之前，曾擔任一卡通的總經理及董事長等職務，是將一卡通推往台灣電支付市場前二名推手。現在他是LINE Pay Money主要操盤手。

