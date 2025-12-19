電支付新戰局2／土洋交戰！避免「越努力虧越多」 鹿死誰手業者各顯招數

無現金時代早已經不是趨勢，而是現在式，LINE Pay Money參戰後，市場龍頭寶位是否洗牌，大家等著看。

2025年下半年，對於電子支付（以下簡稱電支付）業者來說，消息不斷也事件不斷。原本是電支市場龍頭街口近期遇到風波、全支付以後起之秀姿態登上龍頭寶座，2026年1月1日 LINE Pay Money將正式上線。2026年台灣電子支付產業版圖是否重新洗牌，格外受到外界注目。

「希望大家一起合作把餅做大，」台灣電子支付商業同業公會首屆理事長、現任全盈+PAY總經理劉美玲直言。然而市場池子本來就不大，期盼恐難實現。從第三方支付升格成電支付的LINE Pay Money上線後，預計12月底突破200萬。這是當初坐擁近千萬會員基數、由全聯獨資成立的全支付，花了兩個月才達成此目標。

更何況LINE Pay還坐擁1360萬用戶十年來累積的使用習慣與生態圈，猶如「坐在金礦上的國王。」LINE Pay Money總經理張修齊指出，以目前市場上唯二突破700萬用戶數的電支業者（街口支付、一卡通）來看，「國內願意使用該類服務的民眾大概就這麼多，我們也會以此為目標前進。」

但坐擁用戶數可能不是LINE Pay Money當前最在意的衝刺重點，獲利才是；而其他先行者也不是省油的燈。電支付是極難獲利產業，首先服務除了回饋以外難有差異化，二來則是用戶忠誠度低，少了補貼就容易流失，因此容易落入「越努力越虧錢的局面」。此外LINE Pay Money還要面對店家換用最新支付換約問題，種種都是挑戰。

根據金管會數據指出，全支付已經第4個月躍上龍頭地位，「國內強化客戶黏著度外；全支付跨國團隊會針對不同狀況制定不同的策略佈局，從策略、業務到行銷都會有不同的切入角度，」總經理游金榮剖析，也表明策略是走自己的路。

全盈+PAY也持相同思維路徑。全盈+PAY攜手美家人力，看中近86萬移工市場，提供在地化支付金融服務，讓台灣生活的移工享有電子支付、轉帳、儲值及提領等便利功能。

「市場大小端看業者思維，有人選擇開飯店端大菜，有人鑽進小巷、夜市攻進最後一哩，重點就是貼近消費場景。越能掌握消費者花錢場景，就是開局者，」一位跨境交易業者解釋。

