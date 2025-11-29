《電支大魔王來了》一卡通五度增資不夠賠 股東壓力重

〔記者李靚慧／台北報導〕國內電子支付市場競爭激烈，各家業者至今仍在燒錢無一例外，尚未有一家電支業者達到獲利狀態。與LINE Pay年底將正式分家的一卡通，700萬用戶至今下載「iPASS MONEY APP」的比例未達4成，為了加速用戶移轉，一卡通下周將加大行銷力道、推出全新促銷活動，但一卡通累積虧損近5億元、今年4月才完成第5度增資，財務負擔勢必更為沉重，明年若需6度增資，股東也得面對「要不要掏錢」的掙扎。

電子支付很燒錢 還沒一家獲利

廣告 廣告

一卡通公司103年正式營運，是繼悠遊卡後第2家票證公司，更搶先在106年7月取得電子支付執照，但隨著電支市場的競爭加劇，一卡通每年的虧損持續擴大，累積虧損愈來愈多，統計自106年7月獲得電支業務許可後，已2度減資彌補虧損並3度增資，成立以來已5度增資。

一卡通的前10大股東們各個來頭不小，聯邦銀行持股逾33%是第一大股東，行政院國家發展基金、高雄市政府等政府機構持股分別達10%上下，排名2、3，金融業者中還有高雄銀行、財金公司，政府周邊單位包含高雄捷運、高雄客運、府城客運，另有民營企業如晉禾企業、東聯互動、東南水泥、中冠資訊等業者。

4月才現增 5月金管會又來函

一卡通113年稅後虧損7840.9萬元，至113年底的待彌補虧損達5.57億元，今年4月甫完成2.06億元現金增資，實收資本額達13.46億元，但5月又接獲金管會來函，要求「強化財務結構｣，因此又在9月召開股東臨時會，通過以資本公積1.03億元彌補虧損，雖然今年上半年虧損1530萬元，虧損情形明顯改善，但累積虧損仍達4.54億元。

對於LINE Pay Money這個「電支大魔王」來勢洶洶，一卡通的股東們雖有不同解讀，但均一致認為，「控制衝擊」是當務之急。有股東認為，目前一卡通 iPASS MONEY用戶有700萬，也就代表LINE Pay的1300萬用戶中，多達700萬人必須重新拿出雙證件註冊，完成後才可在LINE Pay轉帳收款，其實是不小的挑戰；相較之下，一卡通700萬用戶只要｢下載獨立APP」，登錄後就可移轉輕鬆許多，關鍵在於，業者願意拿多少錢出來補貼、吸引用戶使用？

有股東指出，一卡通明年要維持「用戶數」、「匯兌轉帳」、「儲值金」等龍頭地位，就得付出極大的代價，若捨不得砸錢，未來交易金額「雪崩」、排名直直落，經營團隊還得面臨高雄市議會的監督。今年底、明年初一卡通行銷的力道愈大，虧損情形勢必加劇，恐怕累積虧損很快就會達到資本額13.46億元的一半，面臨增資壓力。對比去(113)年底進行的現金增資，就因部分股東無意參與，延至今年4月才完成，要股東們繼續掏錢，關鍵在於，到底電支業務有沒有獲利前景？

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚動美方？檢調搜索羅唯仁住處扣押不動產 美國務院回應了

斷交好後悔！宏國大選將掀牌 彭博爆台灣有望罕見戰勝北京

52歲男擁2381萬爽提早退休 不到2年因「1事」慘重回職場

擁近600萬退休積蓄！6旬夫妻「砸錢環遊世界」 回國半年生活慘崩

