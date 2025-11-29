《電支大魔王來了》LINE Pay四大使用情境 新舊用戶必看
〔記者李靚慧／台北報導〕電子支付大魔王要來了！距離LINE Pay(7722)子公司的電支服務「LINE Pay Money」12月3日下午3時正式上線，僅剩短短4天，對LINE Pay原有的1300萬用戶有哪些影響？儘管LINE Pay與一卡通早自2022年就「預告」分家，但多數用戶總是搞不清「LINE Pay」與「iPASS Money」的差別。事實上，分家前後在使用上有哪些差別，該如何確保權益，關鍵在於「你有用LINE Pay收款轉帳繳費嗎？」
以下就模擬目前用戶的４大使用情境，解釋LINE Pay與一卡通分家前後，不可不知的重點。
情境一：我只用LINE Pay綁信用卡
LINE Pay在全台有超過65萬處的支付據點，綁定信用卡後幾乎從北到南都可以「Pay」。原有的LINE Pay屬於「第三方支付」，只能綁定信用卡後掃碼消費，可以累積LINE POINTS點數並在消費時折抵。但新服務「LINE Pay Money」是電子支付，要綁定個人的「銀行存款帳戶」，12月3日上線後，如果用戶不使用電支收款、轉帳、生活繳費，就無須重新註冊LINE Pay Money，因為LINE Pay仍將維持「第三方支付」與「電支」兩個服務併行的模式，不會強制使用者升級為電支。
12月3日之後，原本綁定的信用卡，即使不更新LINE Pay App、不執行開通電支帳戶的手續，也可繼續使用；少部分民眾有第2支手機，經過發卡行認證允許綁定第2個手機門號LINE Pay 的信用卡，繼續使用也不受影響。
情境二：我使用LINE Pay綁信用卡，但也用LINE Pay轉帳收款
屬於「第三方支付」的LINE Pay目前可在LINE平台上轉帳、收款、生活繳費，其實是透過一卡通的電支服務「 iPASS MONEY」執行，所以，用戶在LINE Pay錢包帳戶中的「儲值金」以及轉帳交易資訊，並不是存在LINE Pay，而是在一卡通的「 iPASS MONEY」帳戶中。
由於12月3日下午3時起，LINE Pay自己的電支服務「LINE Pay Money」正式上線，與一卡通公司的合作也將在2025年12月31日正式終止，想要繼續使用LINE Pay轉帳收款的用戶，必須將LINE 應用程式更新至最新版本，並備妥身分驗證資料，完成金融驗證，開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，才可繼續以LINE Pay 轉帳收款、繳交各種稅費。
開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員後，同樣是綁定存款帳戶，卻可累積使用LINE POINTS點數、獲得回饋，也可搭配LINE Pay優惠券活動在支付時折抵、參與LINE Pay各式行銷活動，可說是一大利多。
情境三：我用LINE Pay但只綁帳戶轉帳收款
不少目前使用LINE Pay的民眾，只綁定存款帳戶轉帳收款，這些民眾其實是一卡通「 iPASS MONEY」的用戶，12月3日起至今年底，一卡通與LINE Pay的合作正式進入「宣告期」，LINE Pay錢包內的iPASS MONEY只剩「好友轉帳」與「提領」功能，無法再使用iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費，原有的用戶如果要繼續使用，只要立即下載一卡通的獨立iPASS MONEY APP，再以手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金，及好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等原有功能，就可立即繼續使用。
情境四：我是LINE Pay全新用戶
如果過去從未使用過LINE Pay，12月3日之後才要「新註冊」LINE Pay成為用戶，無論日後要不要收款轉帳，LINE Pay都會強制要求註冊電支。這是因為LINE Pay成立電支子公司、提供電支服務，就是為了承接移轉第三方支付的業務，因此系統會有這樣的機制。
