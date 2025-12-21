電支祭打詐令 凌晨無預警關戶惹怨

詐騙案件居高不下，繼銀行揮刀大砍有涉詐疑慮的風險帳戶後，這波追殺令如今更擴大到電子支付，擁有超過700萬電支用戶一卡通，本月起針對異常更換設備，或是透過海外IP登入的帳戶，祭出關閉帳戶的狠招，有用戶反映竟是在凌晨4點無預警收到關戶通知，直呼此舉不只擾民，關戶更是關得莫名其妙。

一卡通對此解釋，定期都會檢視哪些帳戶有風險疑慮，但只是「暫停使用」，打電話到客服確認後就能解鎖，簡訊用字可能造成用戶誤解，這部分會做調整。至於選在凌晨發送關戶簡訊，是因為系統作業時間就在深夜，當下就會發簡訊通知用戶，對此深感抱歉。

太子集團跨國詐騙45億元太狂，有10家本國銀行與其有存款往來，讓喊話打詐的金管會顏面無光，要求各銀行硬起來，如今不只想開個戶難如登天，連設定約定帳戶，還得解釋與該帳戶的往來緣由，簡直是身家調查。

銀行主管透露，時間接近年底，金管會將年度盤點各銀行打詐績效，各銀行在這節骨眼更不敢大意，基本上「寧可錯殺一百、不可放過一個」。

不只銀行繃緊神經，如今連電支帳戶都難以倖免，一卡通近期針對旗下700萬電支用戶，啟動大規模的追殺行動，只要是更換登入設備（手機），或近期有海外IP登入記錄，就被列為優先汰除名單，但此舉也引發民怨。

有用戶反映，是在凌晨4點20分接到一卡通的簡訊，告知「因您的iPASS MONEY疑有異常使用，本公司已關閉帳戶停止提供服務。」不只凌晨傳簡訊擾民，用戶更一頭霧水，不知道到底犯了什麼錯，嚴重到要被關閉帳戶。

對於一卡通關閉帳戶通知，多數用戶認為太離譜，「換手機不行嗎？不也是通過簡訊認證嗎？」抑或「在國外就不能領錢嗎？我就是要把錢領光！」如今還省掉關戶這程序，正是情緣已盡。

電支業者認為，一卡通正值與LINE Pay的分家準備期，留客戶都來不及，卻逆勢去動正常使用的用戶，恐讓更多用戶放棄一卡通；但反過來說，可能金管會給的壓力太大，才會不顧觀感亂砍帳戶。