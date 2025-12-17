電支魔王LINE Pay 明年進軍日本、雙北捷運

▲LINE Pay董事長丁雄注表示將以「Be Better」為核心驅動力，推動各項服務的進化與升級，持續打造比昨天更好的LINE Pay。圖／LINE Pay提供

[NOWnews今日新聞] LINE Pay去年在證交所掛牌上市，今年拿到電子支付執照推出LINE Pay Money，由於挾帶LINE龐大使用者，被外界預為電支「大魔王」。董事長丁雄注指出，本月上線後用戶突破170萬人，年底上看200萬人。另，今年累積交易量可望突破8億元，將來規模有望突破1兆，而海外拓展上，韓國已經驗證是有效商業模式，明年將推廣到日本。

LINE Pay今日舉行「LINE Pay Vision Day」，丁雄注表示，今年是重要里程碑，成功完成上市後，正式取得電子支付執照並推出LINE Pay Money服務，象徵成立十年來支付平台布局愈臻成熟。LINE Pay全台用戶數超過1,360萬人、涵蓋超過半數的台灣人口，市場流通卡片中幾乎每3張就有1張綁定LINE Pay。

截至2025年11月底，交易量已超過7,910億元，累計營收達71.54億元，均已超越去年全年水準，累計營收較去年同期成長26%。丁雄注表示，截至2025年第三季營業淨利為4.96億元，較去年同期略減，主因投資資料處理中心、擴大國內外市場促銷等所致，是保持長期競爭力所必須。

在海外上，韓國為第一個試辦據點，丁雄注說，今年底交易金額突破15億元，並有30萬用戶在韓國使用，有效的數據支撐將擴展至日本。另，隨AI發展「好夥伴」APP也將進化，替中小型店主提供更節省時間的行銷方式，以及分析交易數據報告。在用戶端則翻轉廣告惱人痛點，透過好康地圖讓優惠廣告變成是巡視尋寶般，也可以把主打商品變成投票活動等增加互動。

另外，LINE Pay Money總經理張修齊透露，明年將進軍北捷以及雙北捷運，但他也說，用「大魔王」來形容LINE Pay Money不恰當，LINE Pay跟不少合作夥伴合作已久，再加上通訊軟體熟悉的基礎下，用戶成長相對順利。

LINE Pay Money總經理張修齊（左）、LINE Pay董事長丁雄注（右）

丁雄注也說，現在用戶數雖然已經達1300萬人，但仍有成長空間，目前零售市場有六成是現金、四成信用卡，LINE Pay約6至7％，不論是新用戶或是既有用戶使用深度增加，還有電子支付跟跨境支付等仍有開拓事業領域空間。

取得電支執照的LINE Pay也與合作多年的iPASS MONEY（一卡通）分家，但LINE裡面甚至出現iPASS MONEY廣告，部分使用者對於兩者仍然霧煞煞。丁雄注說，對用戶非常抱歉，LINE Pay會負起責任，並努力跟用戶溝通正確訊息，會持續努力。

媒體詢問公司獲利並未反映在股價上，是否考慮實施庫藏股？丁雄注指出，市場環境並非可控，目前上市約一年時間，前的任務是先穩定業績．希望投資者給予時間也會學習給股東更好的報酬。

