電支Money對決分邊站 小孩才選擇我全都要

「iPASS MONEY」電支服務將於明(2026)年元旦與LINE Pay分手，不少會員都在「掙扎」是否要將帳戶內的金額匯出，改投入「LINE Pay Money」懷抱。其實可以從4要點檢視自身需求，包含「是否有通勤需求」、「習慣使用的點數方案」、「身旁好友的選擇」與「官方補貼與優惠」來選擇。不過初期最好「2個都要有」，既可滿足親友的各種分帳需求，也能「通吃回饋」，把福利拿好拿滿。

LINE Pay Money服務於12月3日下午3點正式上線，70個小時內開通會員數就超過100萬人，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。在身旁好友都陸續註冊成為LINE Pay Money會員的時候，許多人都猶豫是否應該將iPASS MONEY帳戶內的金額匯出，加入「LINE Pay Money」的陣容。其實可從簡單4要點來分析自己的需要，再確定要使用哪一家的電支服務。

要點1、「是否有通勤需求」：LINE Pay Money雖然有乘車碼功能，不過目前僅宣布自12月15日啟用高雄捷運乘車服務，其他大眾運輸如指定路線客運、公車、台中捷運、桃園捷運……等，上線時間都還未定，也不確定是否加入明年1月開通掃碼搭車的台北捷運。若日常有通勤需要，iPASS MONEY依然是便利的手機乘車方案之一。

要點2、「習慣使用的點數方案」：LINE Pay Money生活消費只能綁定信用卡交易，依綁定的卡片權益回饋LINE POINTS，點數可於下次消費時折抵；iPASS MONEY贈送一卡通綠點，每次使用乘車碼搭車都能獲得0.1點，點數用於折抵大眾運輸與生活繳費交易。2種點數的運用方式有極大差異，分別適合喜歡購物的血拚族，與為家庭開銷精打細算的主夫、煮婦。

要點3、「身旁好友的選擇」：若是與親友持不同的電支服務，分帳時會出現交易斷點，因此可詢問身邊朋友的選擇，以防關鍵時刻出現「轉不出、收不到」的窘境。要點4、「官方的優惠與補貼」：LINE Pay Money目前仍在招募會員的關鍵時刻，搶在今(2025)年底前註冊，享3年內指定銀行提領0手續費；iPASS MONEY則針對啟用LINE MINI APP的會員，送出價值千元的優惠券大禮包。預測未來雙方都將推出更豐富的回饋。

現階段暫時看不出LINE Pay Money與iPASS MONEY的勝負，經過「時間的考驗」才能讓市場決定優敗，一般消費者此時不妨「2個都用」，不僅分帳、轉帳沒有斷點，日常消費也能根據店家支援的方案即時變更結帳方式。更重要的是能將所有優惠好康「拿好拿滿」，全部都用才不會「對不起荷包」。

