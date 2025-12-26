電暖器不比明火安全！高功率家電共用恐跳電

記者黃珊、陳識雄 / 台北報導

冷氣團來襲下探低溫，天氣冷颼颼回家就想開暖氣，但若在同個延長線上，插上多個高功率電器，可能超過負載引發火災，專家點出小撇步，帶您一起來看。

一個延長線插滿電器，若又同時用多個高功率家電，恐跳電甚至電線走火。

冷氣團發威，天氣明顯轉冷，部分地區更下探10度以下，一回家就想打開暖氣，再來煮個火鍋暖暖身子，不過要用這些電器產品可得注意。在家裡，是不是常常一個延長線插著電腦又充著手機，還有各式各樣的電器，小心這些高功率產品都可能引發電線走火。

常見高功率家電一覽，電暖器最大可比電鍋、吹風機都高。

高功率家電有常見的電磁爐，滿火力功率可達1400瓦、電鍋約700瓦；而吹風機則是1400瓦，還有天冷最常打開的電暖器，最高可達1500瓦，如果同時插在同個延長線或插座，電量容易超出負荷。

水電師傅范清福：「如果說真的是要同時用的話，最好是在一個插座裡面把它分段，用這個電鍋，或者是先用這個烤箱，把它分開去使用。雖然是同個插座上面，可是你這樣子可以減輕過大的負荷。」

范清福建議，高功率電器應分開使用。

逐漸入冬天氣冷颼颼，許多人回家第一件事就是打開暖氣，但日本機構指出，電暖器不比明火安全，因為散出的高溫若碰到棉被、衣物等布料，有可能迅速起火。根據去（2024）年統計，有近三分之一的加熱設備意外都跟電暖器有關。

3C達人廖阿輝：「冬天的話，因為你會使用像是電暖器，這點要注意，尤其是這類這種耗電量大的產品，基本上非常非常不建議用延長線去做使用，因為延長線本身多一節，危險也提高。本身延長線也有一個耐壓跟耐瓦數的限制，一般是1650瓦，要注意電器會不會超過這個範圍。」

一般延長線的耐瓦數通常是1650瓦，廖阿輝提醒勿超過。

天氣轉冷，不少民眾開家電取暖，專家提醒，高耗電設備若集中使用容易造成電線過載，不只跳電更可能引發火警，尤其老屋與延長線使用更要提高警覺，避免一時疏忽釀成無法挽回的憾事。

