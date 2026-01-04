電暖器放衣物旁易釀火災！消防署教6招抗寒又防火

近日冷氣團一波波來襲，不少民眾陸續出動電暖器抗寒，消防署表示，使用電暖器時必須注意6點事項，並遵守用電安全「5不1沒有」原則，降低起火風險，維護住家安全。

使用電暖器有6大要點。（圖／消防署提供）

消防署提醒，使用電暖器有6大要點，首先不可用於烘乾衣物或棉被等可燃物，且與可燃物距離1公尺以上；第二電源插頭不使用時應隨手拔掉，且拔除時不可拉扯電線，以免內部芯線斷裂；第三高功率電器不可使用同一個延長線；第四插頭保持乾燥及清潔；第五老舊電暖器應適時汰換；第六購買附有合格商品檢驗標識之電暖器。

使用電氣牢記「5不1沒有」原則 。（圖／消防署提供）

在電氣使用上，消防署指出，應牢記「5不1沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。在抽菸安全方面，切勿在床上吸菸，並養成隨手熄滅菸蒂的習慣。為掌握火災初期的黃金應變時間，應設有火警自動警報設備或住警器，以即早偵知火災進行應變。同時，為避免火勢蔓延，應減少起火處周邊可燃物，因此裝修請使用耐燃材料及防焰製品。

火災逃生避難流程。（圖／消防署提供）

建築物火災往往發生在日常生活中不經意之處，消防署提醒民眾，火場應變分秒關鍵，唯有事先規劃逃生計畫，才能在火災發生時冷靜應對，確保家人生命安全。請務必謹記火場逃生避難原則：往下、往外逃生，若逃生路徑已有濃煙無法逃生，則改往未起火相對安全的空間關門避難，並撥打119等待消防人員救援。火場以保命求生為首要目標，不可為了收拾財物或尋找濕毛巾而延誤時間、也絕對不可搭乘電梯逃生、並且切勿躲在浴室。

火場無情，唯有學習火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障民眾生命財產的安全。相關防火安全逃生知識歡迎大家到消防防災館查詢，網址：https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=96

