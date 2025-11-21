電暖器、冷暖氣機哪個好？ 過來人一面倒：溫暖又省電

近日天氣轉涼，接下來還會越來越冷，許多民眾冬天在家會開暖氣禦寒，也好奇電暖器或冷暖氣機哪種比較舒服？話題引發討論，一票網友強力推薦冷暖氣機，選擇變頻機種省電又溫暖，也不占空間，「用過就回不去了」。專家實際計算，若一天開啟4小時，要達到同樣的熱量，電暖器每天電費約比冷暖氣機貴50元，一個月下來就差了1500元。

一名網友在論壇Mobile01發文表示，家裡空調幾乎一年四季都開著，夏天吹冷氣，冬天改為暖氣，長期下來電費也不貴。原PO說，之前回爺爺奶奶家，只要天氣比較冷，他們就會開老舊的電暖器，看起來有點危險，也比較耗電。

原PO表示，最近想幫爺爺奶奶換冷暖氣機，但老人家認為沒必要，他好奇詢問「現在有人家裡還在用這種葉片式的電暖器嗎？跟冷暖氣機比起來哪個好呢？」

冷暖氣機溫暖不占空間

貼文引發討論，許多網友大推冷暖氣，「之前用過各種電暖器，都只是局部一小區域有熱的感覺，空調的效果是整個房間，變頻電費也比較划算，用過就回不去了」、「冷暖氣，不占空間，而且整間都溫暖」、「我家葉片式的早拿去丟了，很耗電、均溫效果差，後來改用冷暖機。」

空調電費是電暖器的1／4

團購達人486先生曾在官網比較冷暖氣機及電暖器的電費，以一台製熱能力為3400W變頻冷暖氣機來說，製熱消耗電功率810W，性能係數（COP）為3400W／810W＝4.19，也就是消耗1焦耳的能量可以得到4.19的熱能，一天開啟4小時約耗電3.24度，若以每度電5元計算，電費為16.2元。

486先生表示，想達到同樣的熱量，電暖氣的功率必須是3400W，一天開啟4小時約耗電13.6度，電費為68元。兩者電費一天相差超過50元，一個月下來就差了1500元。

