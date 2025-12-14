電暖器、電毯、暖暖包恐用成「奪命陷阱」！醫揭正確使用法

隨著寒流來襲，民眾紛紛祭出電暖器、電毯、暖暖包等保暖神器，然而胸腔暨重症醫師黃軒特別提醒，這些看似溫暖的好物若使用不當，可能引發致命危機。研究顯示，許多高齡者夜間猝死案例與取暖方式息息相關。

隨著寒流來襲，民眾紛紛祭出電暖器、電毯、暖暖包等保暖神器。（示意圖／Pexels）

黃軒在臉書粉專中指出，電暖器不僅讓房間溫暖，還會消耗室內氧氣，導致通風不良。當氧氣濃度下降、二氧化碳累積，加上皮膚水分蒸發、血管擴張，睡眠中血壓下降，極可能誘發心血管事件，甚至致命。相關研究發現，因室內加熱設備，使人體頭痛症狀增加，一氧化碳濃度更可能比平常高出一成。

「暖暖包燙傷最恐怖的不是痛，而是痛覺被延遲，等到發現異狀時，皮膚底層已全面壞死。」黃軒強調，高達三至六成的低溫燙傷與暖暖包或熱敷用品有關。他特別列出四大禁忌：不可放在貼身衣物內、疲倦或睡著時不宜使用、禁止放在襪子裡，以及高齡長者、糖尿病患者因神經較遲鈍，應完全避免使用。

黃軒強調，高達三至六成的低溫燙傷與暖暖包或熱敷用品有關。（示意圖／Pexels）

對於電毯，黃軒表示最常見的錯誤用法是整晚墊在身體底下。當皮膚長時間接觸四十三至四十七度的低溫熱源，表皮雖不會感到疼痛，但深層組織卻會被慢慢「煮熟」，形成低溫燙傷。研究證實，即使只有四十三度的熱源，若接觸超過六小時，就足以造成深度皮膚損傷。

針對這三種保暖工具，黃軒提出安全使用建議：使用電暖器時，務必開窗保持空氣流通，選擇具有定時與過熱自動斷電功能的產品；暖暖包應避免直接接觸皮膚，穿隔熱衣物保護，切勿放在襪子內側或帶著睡覺；電毯則建議只用於預熱床鋪，入睡前應移開，避免整晚接觸。

