電桿突然爆炸！竟是「鳥巢」起火 五股2700戶停電

五股1/22晚間電桿冒火，附近2700戶停電。翻攝德音里臉書



天氣寒冷，不少民眾都會使用電暖器，沒想到今天（1／22）新北五股驚傳停電，原來是小動物惹禍！新北市五股區成泰路附近晚間17時59分傳出停電，第一時間有2711戶受影響停電，台電表示，停電原因為鳥巢碰觸電線，甚至民眾拍下整個鳥巢出現起火。所幸，今天晚間近9點，全數用戶都已恢復供電。

有當地里民在網路社群貼出照片，可以看到電線桿上出現熊熊大火，可能就是這一場電線桿火災，導致多戶停電，消防員也前往事發處救災。

台電表示，今天17時59分，因鳥巢碰觸電線，造成新北市五股區新五路二段、成泰路一段、成泰路、蓬萊路、外寮路、成泰路二段等及泰山區楓樹街、楓里路、楓江路、新五路一段、美寧街、明志路一段、和平街、文化街等一帶2711戶停電事故。台電立即派員搶修並轉供，於1分鐘內復電1532戶，再於18時59分復電795戶，剩餘384戶持續搶修中。台電最新回應，已於今天晚間20時57分全數復電。

