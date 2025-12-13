電梯按錯樓層怎辦 新光三越小編曝獨門技巧 7千人驚呆

許多人逛百貨公司都有誤按樓層的經驗，新光三越小編分享，自家百貨部電梯若誤按樓層，只要在按鈕上劃X，就能取消，貼文引起熱議，吸引7千人按讚，不少網友到場實測成功，大呼長知識。

社群平台Threads日前有網友舉辦「沒人知道的冷知識」大賽，新光三越小編也留言參戰，分享一項自家百貨的實用小知識，「部分電梯若按錯樓層想取消，只要在按鈕上劃X即可」，還強調沒有胡說八道，引起熱議。不少人到現場實地測試成功，新光三越小編也逗趣回覆，「已有名脆友實測證實，劃X真的可以取消，請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝！」

留言吸引7千人按讚，大呼長知識，訝異還有這樣的操作方式。有內行網友表示，劃X只適用於使用富士達電梯的分店，台南小北門、台南中山店不是使用該品牌電梯，無法這樣玩。也有人指出，每個電梯機型都不一樣，其他廠牌或舊型電梯通常要用「長按」或「連按數下」的方式來取消樓層。

還有網友分享，其實劃X的操作方式，和點兩下取消的概念相同，很多電梯都有這個設計。一名電梯公司設計師留言表示，邏輯就是CPU板吃兩次輸入訊號而取消，不管是機械式或觸控式按鈕，點兩下或劃兩下都能讓誤按的樓層取消。

