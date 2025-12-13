電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

新光三越官方小編分享電梯按錯樓層可以「畫X」取消。（示意圖／翻攝自unsplash）

有時候搭電梯時不小心按錯樓層，可以按2下或是長按就能取消。不過，近日一名網友發起「沒人知道的冷知識」大賽，釣出新光三越官方小編分享，在新光三越搭電梯時，如果按錯樓層，可以在按鈕上面畫一個「X」就能取消，引發熱烈討論。

日前有網友在社群平台Threads發文，邀請大家分享「沒人知道的冷知識」，吸引許多人留言參與。其中新光三越官方小編也加入討論，分享一個新光三越電梯冷知識。

新光三越小編指出，部分新光三越館內的電梯，如果不小心按錯樓層，可以直接在亮起的樓層按鈕上「畫一個X」就能取消，並表示「這次不是胡說八道」。小編也幽默補充，「已經多名脆友實測證實，打X真的可以取消，請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝」。

貼文曝光後，立刻引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「害我想去新光三越玩電梯了」、「這十幾年前就知道了，當時住在台南，台南的新天地就是這樣呀」、「新光員工路過！是真的！從十年前在新光打工就知道這個冷知識」、「這個我知道，前天去台中新光示範給小孩看，在小孩眼中我超強」、「新光三越會不會突然湧入一堆想按錯電梯的人潮」、「真的畫X就會消失，前陣子女兒帶我去信義A11試過了」。

