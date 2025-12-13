電梯按錯樓層用這招取消 新光三越小編曝神技巧驚呆7千網友

新光三越小編分享電梯冷知識。（翻攝自pexels）

大部分人都有搭電梯不小心按錯樓層的經驗，新光三越小編就發文分享「百貨冷知識」，只要對著樓層按鈕「畫叉」便可取消，有網友實測後成功，驚呼長知識。

Threads冷知識大賽 新光三越小編親自參戰

新光三越小編分享電梯冷知識。（翻攝自Threads）

近日有網友在Threads上發文，舉辦「沒人知道的冷知識」大賽，其中新光三越小編也參戰，「新光三越部分電梯如果按錯樓層的話，可以在按鈕上畫叉，就會取消（這次不是胡說八道）」。

網友實測成功 驚呼：真的可以取消！

留言吸引7千多人按讚，不少人見狀後立馬實測，並附上影片驚呼，「這是真的！」「挖靠！！！是真的耶！！！」「這個我知道，前天去台中新光示範給小孩看，在小孩眼中我超強」「逛了3萬6千次都完全不知道欸！學會了！感謝西瓜編讚嘆新光三越。」

小編再提醒：別來我家玩電梯

對此，新光三越小編再度發文，表示「貼心提醒：已經多名脆友實測證實，打叉真的可以取消，請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝！」

真的每台電梯都適用嗎？

不過，也有網友分享，打叉取消，是要看電梯廠牌，「要看廠牌，有連按兩次的、連按五次的、長按的」「看影片就好，不要玩電梯。每個電梯機型不一樣，其他廠牌或舊型電梯通常需要使用長按或連按數下的方式來取消樓層。」

