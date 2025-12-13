電梯按錯樓層？新光三越揭1方法能取消 網驚呼：小孩眼中我超強

新光三越小編分享，部分新光三越館內的電梯，若不小心按錯樓層，其實可以在已亮起的按鈕上「畫一個X」，就能取消選擇。（圖／翻攝自google街景圖）

有時搭乘電梯難免手滑按錯樓層，該怎麼取消一直讓不少人感到困擾。近日有網友在社群平台Threads發文，邀請大家分享「沒人知道的冷知識」，沒想到新光三越官方小編立刻加入戰局，公開一個實用小技巧，意外引發熱烈討論。

新光三越小編在串文中分享，部分新光三越館內的電梯，若不小心按錯樓層，其實可以在已亮起的按鈕上「畫一個X」，就能取消選擇，並強調「這次不是胡說八道」。

小編還補充，已有多名Threads網友親自測試成功，同時幽默提醒大家別特地跑來「玩電梯」，以免太有成就感，「你各位玩完電梯，記得來玩集章拿好禮，避免老闆說我不務正業，拜託」。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言回應，不少人分享親身經驗與驚訝心情，「此手勢只適用於使用富士達電梯的新光三越，不是使用富士達電梯的新光三越（如：台南小北門、台南中山店）不能這樣玩」、「這個我知道，前天去台中新光示範給小孩看，在小孩眼中我超強」、「新光三越會不會突然湧入一堆想按錯電梯的人潮」、「真的畫X就會消失，前陣子女兒帶我去信義A11試過了」。

有網友指出，自己一直以為取消方式是「按兩下」，認為所謂畫X，其實本質上就是連續按兩次，電梯並不是真的辨識叉叉圖形，而是接收到重複觸碰的指令，「每個電梯機型不一樣，其他廠牌或舊型電梯通常需要使用長按或連按數下的方式來取消樓層」。對此，新光三越小編也大方回應，表示這樣理解與操作其實也沒錯。



回到原文

更多鏡報報導

人類天性不專情？研究曝「同父同母手足比例」只排第7…專家諷：只是被社會壓制

金子變精子？中國女業務「賣銀變賣淫」1打3 金飾店家曝真相

「全球最性感法官」TikTok穿太辣遭檢舉！48部影片涉性暗示下場曝光