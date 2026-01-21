「電梯故障」民眾受困 警消到場協助脫困

【警政時報 薛秀蓮 ／基隆報導】基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於20日早上接獲報案，新豐街一帶社區有民眾受困電梯內。

警員胡品宏立即趕赴現場處理，經到場了解，受困民眾為許姓男子（38年次），因電梯突發故障受困於電梯內，所幸意識清楚，隨後在相關人員協助下順利脫困，經確認無受傷情形，許男也感謝警消的到場協助。

第二分局呼籲，民眾若遇電梯受困情形，應保持冷靜，切勿自行強行脫困，並可立即撥打110或119請求協助，以確保自身安全。

警消於現場協助受困民眾脫困。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

