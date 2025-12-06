電梯瞪1眼變5人互毆！中區大樓清晨上演「阿姐怒火連環爆」 全員掛彩送辦

20251206台中市區今天清晨發生街頭混戰，警方及救護車都趕到。警方提供

今天清晨，台中市中區鬧出一起堪稱「電梯版八點檔」的荒誕衝突。原本互不相識的四名女子，因喝到微醺、在電梯裡互瞪幾眼就擦出火花，戰線一路從電梯延伸到大樓大廳，最後連1名剛到場接女友的男子也被捲入，五人扭作一團。警方雖未親眼見到開打過程，但因雙方互控傷害，且涉入人數達5人，全案仍依聚眾鬥毆與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事件發生於今日清晨7點許，地點在中山路、繼光街口附近一棟大樓。48歲紀姓女子、51歲蔡姓女子、45歲杜姓女子三人結伴從酒吧散場，同樣酒意未退；另一邊，34歲吳姓女子亦獨自從不同酒館離開，恰巧四人同時間踏進大樓電梯。

廣告 廣告

原以為只是普通「酒後沉默電梯行程」，沒想到因彼此眼神交會不對味，氣氛瞬間卡死。據了解，吳女與紀女先在電梯裡互瞪，雙方一句頂一句，從白眼→冷語→激烈口角，短短十秒鐘就把密閉空間變成清晨限定的「阿姐氣場對決擂台」。

電梯抵達一樓後，不僅口角未歇，還迅速升級成拉扯衝突。目睹好友遭嗆的蔡女、杜女立刻上前「協助」，現場氣氛更火爆；而就在三名女子逼近吳女之際，吳女的30歲張姓男友剛好進入大廳準備接人，卻撞見女友被三名阿姐包圍，直覺上前想擋，結果也被捲進亂局，戰場瞬間從二對二變成三打一再變成亂五趴，所有人扭成一團，互推、拉扯、摔倒樣樣來。

混亂約莫持續數分鐘，直到警消接報到場時，衝突已自行停止，現場只剩五名略帶酒氣、身上多處擦傷掛彩的民眾等待救護。

警方調查後發現，五人皆為酒後衝突，沒人願意承認自己挑釁在先，彼此互指「被圍攻」、「被動還手」、「只是保護朋友」。但由於現場涉入超過3人，且確實有肢體拉扯碰撞，警方製作筆錄後，仍依《傷害罪》及《聚眾鬥毆罪》將五人送台中地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

沿海狂風吹助燃！福興鄉建廢場「黑煙沖天」 濃煙蓋路如末日景象

台中港式餐廳爆疑食物中毒！一家7口5人狂拉燒到40度 2歲童染沙門氏菌住院8天

全聯台灣鯛烏龍檢測事件 雄檢指派化學背景檢察官查辦離職助理