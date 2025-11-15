電梯裝鏡子為了給人整理儀容？真實用途超暖心

國家人權委員會透露，電梯的鏡子是輔助輪椅使用者進出電梯能更看清楚出口位置，避免撞到東西。（示意圖／Pixabay）

一般人日常生活中多少都會有搭乘電梯的狀況，在電梯裡常見裝有鏡子，大眾普遍認為是給人整理儀容的。其實電梯裡的鏡子有真實用途，國家人權委員會透露，電梯裝設的鏡子是輔助輪椅使用者，進出電梯時可以看清楚出口位置，避免撞到東西。

先前知名網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）上有網友討論，為何一些大樓的電梯有鏡子，但有的卻沒有，好奇「為什麼電梯裡通常會裝鏡子？」貼文底下吸引眾人分享不同見解，「給人整理服裝儀容吧」、「增加空間視覺感，有些人在小空間會緊張」、「記得是輔助輪椅使用者」、「不是讓人照鏡子、整理儀容用的嗎？我一進電梯都在照鏡子看自己」。

事實上，國家人權委員會早在臉書發文解答，一般人大多認為電梯裡的鏡子，是可以供人整理服裝儀容用的，或是使密閉空間看起來寬闊，但這些鏡子有更重要的功能，「那就是輔助輪椅使用者，在進出電梯時可以看清楚出口的位置，避免撞到東西」。

國家人權委員會也指出，現在社會上不只是電梯的鏡子，操作面板較低的ATM、語音操作的車票自動售票機，各種友善設施設計，都能讓不同需求的人，輕鬆自在使用這些工具。

