電梯裝鏡減少壓迫感 業者：危急時刻可救命

電梯中往往都會設有鏡子，但大部分民眾只有在自拍或是照鏡子的時候才會用到，忽略了它的真正用途。近日，一則關於電梯鏡子功能的討論引發熱議，業者解釋其實鏡子並非僅僅為了美觀，背後藏有多重功能，甚至在危急時刻能發揮救命作用。

電梯內往往都會設有鏡子。（示意圖/中天新聞）

有網友在社群平台發文提到，許多電梯都會安裝鏡子，並詢問安裝的真正原因。該話題迅速引起網友熱烈討論，不少人猜測鏡子是用來方便乘客整理儀容。然而，有專業人員曾解釋，電梯鏡子主要有三大用途：保障人身安全、無障礙設計及增加空間感。

廣告 廣告

其中，無障礙設計尤為重要。日本電梯協會提到，輪椅使用者在搭乘電梯時，必須倒退離開，而鏡子能幫助他們確認出口方向，避免撞到障礙物。這一設計早在昭和時代便成為日本電梯安裝的規範之一。此外，我國內政部《建築物無障礙設施設計規範》也明確要求電梯後側壁應設置安全玻璃後視鏡，或可替代的懸掛式廣角鏡，並對尺寸作出詳細規範，具體要求包括：懸掛式廣角鏡寬度30至35公分，高度20公分以上；後視鏡下緣距地面85公分，高度大於90公分，寬度不得小於出入口淨寬。

除了無障礙設計，鏡子也能在特殊情況下保障人身安全，例如幫助乘客觀察身後是否有可疑人物，提升警覺性。業者指出，鏡子還能讓狹小的電梯空間看起來更為寬敞，減少乘客的壓迫感。

電梯鏡子的多重功能不僅體現了設計的暖心用意，也彰顯了對安全與便利的重視。這項設計如今已成為許多國家電梯設計中的標準配置，為乘客提供更舒適且安全的搭乘體驗。

延伸閱讀

台積電配息6元這天領 分析師：後年有望配10元！

威力彩頭獎保證2億 3星座「財運一把抓」有望中獎

總統府對大陸黃海實彈演習表態 張競：亂軋一腳令人擔憂