電梯裡為什麼都有裝鏡子？業者曝真正用途：不單只是整理儀容

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，不過實際上電梯鏡子並非為了讓乘客「整理儀容」。示意圖，取自pixabay圖庫



在台灣多數新式電梯都會安裝鏡子，許多人也已習慣走進電梯後對著鏡子順手整理儀容，不過英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用其實並非為了讓人整理儀容，而是為了安全、無障礙和舒緩焦慮等考量，在電梯中的作用其實相當關鍵。

過去曾有網友在PTT發文表示，觀察到新式電梯都會安裝鏡子「聽我爸說是因為可以看身後有沒有人跟蹤，可是就算發現也來不及關電梯門吧」，好奇詢問「有人知道為什麼嗎？」

問題拋出後引起網友熱烈討論，紛紛猜測「增加空間視覺感」、「讓監視器沒死角」、「整理儀容」，不過實際上，英國電梯供應商Gartec就曾解釋，電梯裡的鏡子最直接的功能，就是透過反射，可以看見其他人的行為，降低遭到偷竊、不當碰觸等風險；此外，在日本等地，鏡子更是無障礙設施重要的一部分，許多輪椅使用者在狹窄的電梯內無法轉身，倒退進出時需要靠鏡子提供清楚的後方視角，讓他們能在不必回頭的情況下，也能安全移動，避免碰撞意外。

廣告 廣告

美國《Psychology Today》分析，電梯雖然方便、迅速，但是空間密閉狹小、且須和陌生人共處，這些都可能讓人感到不安，因此大多電梯都會裝設鏡子，以幫助乘客在心理上獲得舒緩，且鏡子還能減緩幽閉恐懼，反射出的視覺延伸能讓空間看起來不那麼狹窄，降低壓迫感和被困住的不適感。

此外，鏡子還有「分心效果」，許多人搭乘電梯覺得尷尬或無聊，這時就可以靠鏡子來整理儀容、觀察環境或短暫放空，便能分散注意力，讓人覺得「時間過得比較快」，減少搭乘電梯的煩躁感。

根據我國內政部《建築物無障礙設施設計規範》公告，其明確規範「面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡」，具體要求包括，後視鏡下緣距地面85公分，高度大於90公分，寬度不得小於出入口淨寬；懸掛式廣角鏡寬度30至35公分，高度20公分以上。

更多太報報導

離奇雙亡車禍！34歲騎士撞86歲單車翁 稱「沒事」自行就醫…到院2小時竟不治

眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背

說好的雞排呢？ 賭上「台大大氣系招牌」翻車…500人今排隊撲空！最新貼文改17日發