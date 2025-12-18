電梯變跳樓機？大學手扶梯暴走 失控加速狂衝

（記者許皓庭／綜合報導）孟加拉達卡的 BRAC 大學日前發生驚悚校園意外，一部校內電扶梯在運行中突然異常加速，導致多名正在使用的學生在梯面上失去平衡並慌亂奔逃，驚險過程被錄下後於社群平台廣泛流傳。所幸這起突發事故並未造成嚴重人員傷亡，校方已在第一時間緊急關閉該故障設施並進行技術檢修，同時對事故具體原因展開全面調查。

圖／孟加拉達卡的 BRAC 大學日前發生驚悚校園意外，一部校內電扶梯在運行中突然異常加速，導致多名學生在梯面上失去平衡。（翻攝 Incognito X）

根據《海灣新聞》（Gulf News）報導，這段引發熱議的 16 秒影像紀錄了意外發生時的混亂現場。畫面顯示，該部電扶梯在運作期間毫無預警地以非正常速度疾馳，使得站在上方的學生紛紛重心不穩。為了自保，許多人只能死命緊抓兩側扶手，或在晃動中互相攙扶以免跌落，甚至有學生驚慌之下直接跳離梯面。現場充斥著驚恐的尖叫聲與互相提醒「讓開」的呼喊聲，氣氛極度緊繃。

這段影片由該校學生塔赫米德卡馬爾（Tahmid Kamal）拍下，他在發布影片時語帶諷刺地將這部失控設施形容為「通往天堂的階梯」。令人毛骨悚然的是，畫面中與故障設備鄰近的另一部電扶梯仍以穩定的正常速度運行，這種極端的強烈對比，更加凸顯了當下機械故障的嚴重性與危險程度。

事件發生後，校園設施的維護與安全管理問題迅速在網路發酵。大批網友對此表示擔憂，質疑校方是否落實定期的設備安全檢查，並呼籲教育單位應加強公共區域的高流量設施維護。儘管校方已安排技術小組到場處置，但截至目前為止，BRAC 大學仍未針對電扶梯加速的原因發表正式說明，亦未公布後續是否會針對全校公共設備進行地毯式的安全檢測。

