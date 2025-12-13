電梯「按錯樓層」怎取消？新光三越小編給解答 網友實測驚呆

（記者洪承恩／綜合報導）搭電梯不小心按錯樓層怎麼辦？最近一則Threads貼文意外掀起討論熱潮。有網友發起「沒人知道的冷知識」分享活動，新光三越官方小編也跳出來參戰，公開一個不少人第一次聽到的小技巧，在部分新光三越館內電梯，只要在亮起的樓層按鈕上「畫一個X」，就能取消樓層選擇，消息一出立刻引發大量網友實測與熱議。

新光三越小編在貼文中強調，這次不是亂講，已有多名網友親自試過成功，並幽默提醒大家不要特地跑去百貨公司「玩電梯」，避免太有成就感。這番發言也成功炒熱話題，串文底下瞬間湧入大批留言。

示意圖／電梯按錯樓層如何取消，近日在網路上引發討論。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少網友分享自身經驗，直呼真的有用，「之前在信義A11試過，畫X真的會消失」、「帶小孩示範過，瞬間變超強爸爸」、「以為是唬爛，結果是真的」，甚至有人笑說，擔心新光三越會突然出現一堆人故意按錯樓層來測試。

不過，也有網友提出不同看法，認為所謂的「畫X」，其實只是連續觸碰按鈕兩次，電梯系統並不是辨識叉叉圖案，而是接收到重複指令。對此，新光三越小編也大方回應，表示這樣理解其實也沒錯。

另外，也有民眾提醒，這個方法並非適用所有電梯，仍需視廠牌與機型而定，有些電梯可能是連按、長按，或需要多次觸碰才能取消。新光三越過去也曾回應，部分分店的電梯確實支援「畫X取消」，但相關系統與廠牌屬於商業資訊，不便對外說明。

