電機專業域對接醫療 入選多項獎項獲肯定 義守大學電機系開啟學子職涯多元出路

記者鍾和風/高雄報導

AI 科技的快速興起，為各行各業開啟更多創新與發展契機；然而，能否真正將技術落實於臨床現場，已成為高等教育回應社會需求與產業期待的重要指標。義守大學近年持續聚焦 AI 與智慧醫療的研發與實際應用，其中，義守大學智慧科技學院電機工程學系(以下簡稱電機系) 透過跨域整合、實作導向與臨床場域驗證，讓工程技術不只停留在實驗室，更實際走入醫療現場。在國家智慧醫療發展的進程中，電機系師生正以專業所學，成為連結科技創新與臨床需求的重要實踐者。長期以來，電機工程多被視為與電子、半導體等高科技產業高度連結的核心學門。義守大學電機系選擇主動跨出既有框架，與醫學院及醫療機構展開深度合作，將電機專業延伸至臨床照護、智慧診斷與醫療系統創新，逐步成為智慧醫療體系中不可或缺的研發核心之一。

「基於CNN與Transformer之太陽能光伏發電預測與NB-IoT即時介面系統開發」 義守大學114年度共好智造跨領域專題計畫。(圖/義守大學提供)

環顧2025年，電機系師生團隊協助高雄醫學院團隊研發的「識別冠心病的輔助評估系統」，結合 AI 舌下影像辨識技術與深度學習模型，透過分析舌下靜脈影像特徵，評估個人潛在的冠心病風險，該系統具備非侵入、低成本與操作便利等優勢，榮獲「第22屆國家新創獎－臨床新創獎」優勢；另以「 MQTT 與 API 於遠端監測尿布即時監控之成效」為題之研究成果，整合臨床照護實務、先進科技應用與制度創新，在台灣醫療品質協會「2025 年品質改善成果發表競賽」中，一舉獲得初階組「金品獎」及「創新獎」雙獎殊榮；在精準輔助診斷方面，義守大學亦於2025年台灣醫療科技展中展出具專利的「注意力不足過動症評估系統」，該系統以非干預式監測為核心設計，能提供更客觀的診斷依據，並展現高度遠距醫療應用潛力。負責上述三項成果的團隊教師之一電機系吳榮慶教授指出，透過參與各類競賽與成果發表，學生得以將課堂所學轉化為實際應用，在反覆實作、驗證與修正的歷程中深化專業能力，不僅培養解決問題與跨域合作的素養，也具體落實「作中學」的教育精神。

「尿濕通報系統開發」義守大學113年度共好智造跨領域專題計畫。(圖/義守大學提供)

電機系厚實而持續的發展動能，關鍵點之一來自扎根於教學核心的專題實作課程。於114學年度「大四專題成果展」中，多組學生團隊憑藉紮實的工程基礎與創新應用表現脫穎而出，榮獲特優與優等肯定，作品主題橫跨智慧機械、人工智慧、再生能源、光電通訊與電力電子等前瞻科技領域，充分展現學生多元且完整的技術能力。其中，特優作品涵蓋智慧型機械手臂避障控制、太陽能光伏發電預測系統、多級直流轉換器設計，以及先進光纖分析等研究，不僅具備高度技術完成度，更展現明確的實務應用與產業發展潛力。透過專題成果展作為重要的實作與公開發表平台，學生得以在真實問題導向的歷程中，培養解決問題與跨域整合能力，同時強化與產業需求接軌的即戰力，充分體現義守大學電機系在工程教育深化與專業人才培育上的亮眼成果。

近年來，義守大學積極深耕智慧醫療領域，在各類競賽與專業評比中屢創佳績，其中，電機系更扮演關鍵的技術支援與研發角色。 面對AI 改寫世界節奏日益加快的時代，義守大學選擇站在創新第一線，由不同專業學系攜手合作，持續深化產學連結並建構臨床實證場域，讓前瞻技術不僅停留於實驗室，而能實際導入產業與醫療現場。以「學用合一」為核心辦學理念，義守大學透過跨域教學、實作導向與真實場域驗證，系統性培育具備即戰力與實務視野的專業人才，不僅回應產業與社會需求，更為國家智慧醫療與科技創新發展注入穩健而持續的人才動能。