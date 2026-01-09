電氣使用不慎 火警主因

全市引起火災的原因，仍以電氣因素居高不下。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆全市電氣使用不慎引起火災案件，持續數年居首位，消防局提醒市民，落實用火用電安全。

消防局指出，據基隆市一一一年到一一三年的火災統計資料顯示，三年間平均每年發生火災，約一百一十四點七件，其中以「電器因素」所引發的火災占三成三七，是主要的起火原因，其次為「爐火烹煮」占百分之十八點六。在建築物火災部分，平均每年約六十五點七件占百分之五十七點三，其中又以「五層以下」的建築物平均件數五十一件，占七成八為最高，顯示低樓層建築為基隆市火災高風險場所。

據去年初步統計的火災統計資料顯示，全年共發生一百一十七件，火災發生時段以傍晚六點到晚間九點最多，占全年火災案件占一成七。起火原因仍以「電氣因素」五十二件居首，占比四成四四，其次為「爐火烹調」十四件，占一成二。

消防局提醒，日常用火用電時要落實「五不一沒有」原則，包括電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及不能沒有安全標章。選購電器時要認明符合安全標準的電器用品。延長線如有發熱、破損、焦黑或使用年限過久等情形，應立即更換，避免因老舊或過載引發火災。

年關將近，在年終大掃除時，把握時機確實清理電線、插頭上的灰塵、減少室內堆積雜物，都是有效的防火作為。手機充電時應遠離可燃物，避免在沙發上、衣服或紙類旁邊充電，防止因過熱引發火災。在廚房用火方面，務必牢記「人離火熄、寸步不離」原則，烹煮食物時如需暫時離開廚房，應先關閉爐火。許多炊事不慎的火災案件，都是因為在煮食的過程，離開廚房沒有關火又忘記自己正在烹煮，造成乾燒起火的事故。

消防局火災預防科長黃琦初指出，五層以下建築物結構相對單純，依法設置的消防安全設備以滅火器及緊急照明設備為主，建議住戶主動加裝住宅用火災警報器，火災初期即時示警，爭取逃生時間。