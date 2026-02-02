電氣工會偕勞局送暖職災弱勢戶

台南市電氣業職業工會攜手勞工局，走訪職災與弱勢家庭送暖。（勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

快過年了，台南市電氣業職業工會、南市勞工局二日啟動「冬日送暖」行動，深入全市十七個行政區，走訪二十戶職災勞工、弱勢家庭，發送生活物資與紅包，將溫暖送進每一個需要支持的家庭。

勞工局說，這次冬日送暖行動中，每戶致贈紅包兩千元，並提供電風扇、暖暖被、米、麵食、餅乾點心組等生活物資，關心職災勞工的身體復原與復工情形，也關懷弱勢家庭的生活狀況與實際需求，透過親切問候與傾聽，給予心理支持與情感陪伴。

住東區的七十一歲宋女士，丈夫過世後獨自照顧三名重度智能障礙子女，她過去曾從事代工維生，後因眼睛手術失敗無法繼續工作，仰賴政府補助維持生計；此次關懷行動，讓她感受支持與陪伴的力量。

住東區的六十四歲王姓職災勞工，原任公寓大樓保全管理人員，今年一月執勤時協助搬運桌椅不慎跌倒，頭部撞擊造成四肢麻痺及頸椎嚴重受損，目前仍住院，家庭經濟壓力沉重，透過此次慰問與物資發送，讓職災勞工一家獲得溫暖。

勞工局長王鑫基表示，冬日送暖，是市府對勞工與弱勢家庭最直接的關懷實踐；台南市電氣業職業工會理事長杜文寶也表示，透過此次送暖行動，希望讓勞工與弱勢家庭感受到社會的支持力量。