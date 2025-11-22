電氣工程工業同業公會桃園辦事處慶祝成立60周年 張善政：城市不可或缺的重要力量
桃園市長張善政今（22）日上午前往桃園區，出席「台灣區電氣工程工業同業公會桃園辦事處60周年活動」。張善政表示，桃園能維持產業穩定發展、市民享有安全可靠的用電環境，背後仰賴電氣工程工業同業公會長年的投入，是城市不可或缺的重要力量。
張善政提到，近期南門市場火警事件中，公會亦迅速協助檢視線路與提出安全建議，有效降低後續風險，充分展現專業角色的重要性。期許公會持續與市府攜手，從提升電力設施品質、完善用電安全管理，到強化產業升級，共同打造更安全、更具競爭力的城市環境。
經發局表示，桃園自升格以來工商業家數穩健成長，人口突破200萬，是全國極具活力的工商大市之一。電氣工程工業同業公會桃園辦事處成立60年，目前市內有700多家電器承裝業者，其中包括甲專級3家、甲級564家、乙級138家、丙級47家，負責全市電力系統的建置、維護與安全管理，為市民的用電安全把關。
