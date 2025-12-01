電池健康度剩79%！朋友稱「還能撐」他好奇：大家多久換一次？

你通常多久換一次手機？隨著時代和觀念改變，人手一支智慧型手機已成為常態，不過每個人需求、使用習慣不同，換手機的頻率也有所差異，對此有網友也好奇「一支手機大家都用多久才換？」引發熱議。

有網友在論壇PTT發文，最近查看手機的電池健康度時，發現只剩79%，當下十分驚訝，不過朋友稱「可以撐到3到4年」，還分享自己保護手機電池健康度的訣竅，包括絕不邊充電邊用手機，也不會充著電跑去睡覺等，對此原PO也忍不住好奇「大家一支手機大概都用多久？在考慮要不要換新機，怕衝動消費」。

貼文一出，不少網友分享「5～8年」、「上一支7年」、「4、5年會換一支」、「上一支i11用了五年，受不了一直沒電」、「用到壞掉，差不多4、5年」、「目前最高記錄6年因為系統不更新才換」、「四年」、「目前這隻五年，希望可以再戰兩年」、「4年差不多」、「換電池繼續用，換手機很麻煩，i13三年半，剛換電池花1300元」、「6～8年」、「目前的五年了」、「用到壞掉，約4年吧」、「6年，一直換也沒意義」、「目前用六年半」、「兩年半舊換新一次」、「想撐個五、六年再換」、「4～5年看有沒有想玩的手遊跑不動再考慮，不然現在手機功能來做通訊或看影片都遊刃有餘」。

其中許多網友三年左右會換手機「三、四年」、「3年左右」、「現在固定3年換一次」、「3～5年，除非有意外提前陣亡」、「3～4年基本會換」、「平均三年」、「目前這台用了三年多」、「跟我老婆都三年換一次，她換新我再接手她的」、「壞掉or不見就換，之前是3年一支」、「我好像都大約三年換一次」、「2～3年」。

也有網友認為應該視原PO的狀況而定「看你覺不覺得充電頻率有造成你的困擾」、「基本就是看你使用上覺不覺得困擾，我電池降到70～80%就會開始焦慮要充電了，沒覺得困擾我就是用到不能用為止」。

撰稿：吳怡萱






