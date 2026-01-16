電池別亂丟守護嘉園一起做
嘉義市政府環境保護局為避免資源回收過程中因不當貯存方式引發火災風險，提醒市民朋友，廢電池務必單獨分類回收，不可與一般垃圾或其他資源物混合丟棄。隨著各類電子產品普及，廢電池衍生的環境與公共安全問題也日益受到關注，市面上多數電器產品均需使用乾電池或鋰電池，若未妥善處理，不僅可能造成重金屬污染土壤與水源，鋰電池更可能因受潮、擠壓或短路而「熱失控」起火燃燒，由往例顯示數秒內電池溫度會飆升至攝氏八百度，未落實分類亂丟，運送或貯存過程都可能釀災，所以務必先將電池取出並與其他回收物分開回收，以免混入引發火災風險。
嘉義市政府環境保護局也推出電池回收簡易口訣：「一看」產品是否屬於回收項目、「二取」電器中電池先取出、「三回」送往合法回收據點。民眾最好是將廢電池交由便利超商、量販店設置電池回收桶或里資源回收便利站，若是交付清潔隊資源回收車，應單獨交付並告知清潔隊員。環保局提醒，鋰電池及充電式電池具有起火風險，在使用與回收時應遵守避免擠壓、撞擊、戳刺或自行拆解，回收時應將電池正負極貼上絕緣膠帶，並與金屬物分開，禁止丟入一般垃圾。
嘉義市政府環保局表示，廢電池雖然體積小，但危害不可忽視，若處理不當，除了影響人體健康與生態環境，更容易釀災威脅民眾生命安全。環保局未來也將持續透過社區、校園及賣場等通路加強宣導，推動資源循環，朝向淨零永續城市目標邁進。
