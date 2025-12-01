電池包有缺陷 比亞迪召回近9萬輛車

大陸電動車製造商比亞迪，在2021年1月，到2023年9月生產的「秦Plus DM-i」車型，因為動力電池包出現問題，因此強制召回，數量大約有9萬輛。

彭博社報導，大陸知名電動汽車品牌「比亞迪」，宣佈將在大陸召回近九萬輛插電式混合動力汽車，以修復電池包缺陷。（葉柏毅報導）

據大陸「國家市場監督管理總局」公告，比亞迪宣佈召回2021年1月到2023年9月期間生產的部分「秦Plus DM-i」車型。這次召回活動，是在「市場監督管理總局」，啟動「缺陷調查」的情況下進行的。

公告指出，在這次召回範圍內的部分車輛，由於生產過程中，動力電池包一致性存在問題，可能導致動力電池輸出功率受限。極端情况下，無法使用純電模式行駛，存在安全隱患。

比亞迪將委托授權經銷商，通過遠程升級技術，免費為召回範圍內的車輛，升級「車端檢測軟體」，當檢測到動力電池異常時，儀表板上的動力電池故障燈會亮起，提示用戶回店，免費更換動力電池包。