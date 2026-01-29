電池老化真相揭曉 電動車比你想的更耐用

記者鍾釗榛／綜合報導

數據顯示，電動車電池平均每年只衰退約2%。（圖／PORSCHE提供）

不少人對電動車最深的疑慮，始終卡在電池會不會很快衰退？一項由車隊管理公司Geotab發布的大型研究，直接替電動車平反。數據顯示，電動車電池平均每年只衰退約2%，即使開滿10年，電池容量仍可維持在約82%，續航力並沒有想像中崩跌。

電池開滿10年，容量仍可維持在約82%，續航力並沒有想像中崩跌。（圖／翻攝Ferrari網站）

真實車隊數據說話

這份研究並非紙上談兵，而是分析多達22,700輛、橫跨21種車型的實際使用數據。結果發現，一般乘用電動車的電池表現相當穩定，反而是需要高頻充電、常用快充的商用貨車，年衰退率略高，約落在2.7%。

常用快充的商用貨車，年衰退率略高。（圖／翻攝PORSCHE網站）

電量滿不滿不是重點 停太久才傷

不少車主擔心充到100%或用到0%會傷電池，但研究顯示，短時間其實影響有限，真正的地雷是長時間停在極端電量。此外，高溫環境也會讓衰退加快約 0.4%，停車時找陰涼處，真的有差。

電池真正的地雷是長時間停在極端電量。（圖／翻攝BMW網站）

10年還很能跑

Geotab總結指出，只要主要在家慢充、行駛里程適中，電動車電池老化速度其實非常慢。對多數私家車主來說，10年後電池容量仍有機會接近9成，與其焦慮，不如好好享受電動車的低成本與高效率。

